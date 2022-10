La 10e congrégation bouddhique du Pacifique réunie à Nouméa

Ce dimanche était un jour très important pour la communauté bouddhiste vietnamienne. Plus de 200 personnes se sont rassemblées à Magenta au temple bouddhiste pour fêter un triple événement. L’inauguration de la grande salle de prière, la nomination d'un nouveau guide spirituel et la conférence des congrégations bouddhiques de Nouvelle Zélande, d'Australie, et de Nouvelle-Calédonie.

Alix Madec, Mirna Kilama et Lina Waka-Ceou (Caroline Moureaux •

Il s’agit de la première réunion organisée en Calédonie, au temple bouddhique de Magenta. Elle réunissait ce dimanche l’association bouddhique de NC et les congrégations bouddhiques de Nouvelle-Zélande et d’Australie. 67 personnes invitées au total, dont 21 moines. L’occasion d’échanger avec les bouddhistes de la région.



C’est dans la tradition et au son des cloches bouddhiques que les moines néo-zélandais et australiens ont entamé une marche autour du temple de Magenta. Un cortège haut en couleur, avec leurs robes de couleurs jaune et orange, aux côtés des membres de l’association bouddhique de Nouvelle-Calédonie.

Au temple bouddhique de Nouméa le 2 octobre 2022 • ©Alix Madec / NC la 1ère

Désigner des représentants dans le Pacifique

67 personnes ont été invitées dont 21 moines pour cette 10e congrégation bouddhique du Pacifique. L’occasion d’échanger, mais aussi de désigner des représentants dans la région et en Nouvelle-Calédonie. C’est désormais au vénérable Thich Phuoc Quan que revient ce rôle en Calédonie.

"C’est très rare d’avoir une structure dans une île très petite. C’est très privilégié. Avoir une structure comme ça, un environnement serein, c’est une chance inouïe, donc il faut saisir la chance" commente le vénérable.

cérémonie au temple bouddhique de Nouméa le 2 octobre 2022 • ©Alix Madec / NC la 1ère

La communauté bouddhiste de Nouvelle-Calédonie est restée très longtemps sans guide spirituel.

" Cela fait au moins dix ans qu’il n’y a pas eu de moine directeur et le vénérable Thich Phuoc Quan qui vient de l’état du New South Wales en Australie a été nommé par le grand directeur de l’association d’Australie" explique Pham Phûc Nhân, le vice-président du Quang Minh temple de Melbourne.

Un moment de partage qui a uni la communauté bouddhiste locale. Créée en 1994, l’association bouddhique de Nouvelle-Calédonie recense plus de 120 membres actifs.

Le reportage de Mirna Kilama et Lina Waka-Ceou