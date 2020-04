La bibliothèque universitaire a rouvert ses portes

Ils étaient une quinzaine à s'y rejoindre dès 9 h ce lundi. Limitation des entrées à 50 personnes maximum, distances de sécurité, identification des élèves…des dispositions spécifiques ont été prises. L'occasion pour les étudiants de se retrouver après près d'un mois de cours en ligne.

« Un lieu de travail parfait »

Lavage de mains et distanciation

Les livres en quarantaine

Les examens de PACES reportés à la semaine prochaine

La concentration était de rigueur ce lundi matin au sein de la bibliothèque universitaire de Nouville. Les étudiants n'ont pas boudé leur plaisir d'être de retour au centre de ce temple de l'enseignement, qui regroupe près de 100 000 ouvrages et documents.L'occasion pour les étudiants de Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) comme Clémence, dont la seconde session d'examen de l'année a été reportée au 5 mai prochain, de se préparer dans de bonnes conditions.« C’est un lieu de travail parfait. Et je suis avec des copines, donc on se motive tous ensemble et ça recrée cette dynamique de travail. Et dans cette BU, il y a vraiment toutes les ressources. Il y a tout un rayon sur la partie biologie et il y a tous les livres de PACES, plein de QCM… »Distances de sécurité, limitation des entrées, identification des élèves... toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire.« On a une limitation des entrées à cinquante personnes à la fois avec un système de comptage et d’identification des personnes qui rentrent et qui sortent » explique Philippe Besnié, directeur de la bibliothèque universitaire de l’UNC. « On incite très fortement tous les lecteurs à se laver les mains à l’entrée et à la sortie de la bibliothèque. Et on respecte une distance sociale de sécurité de plus d’un mètre ».Les ouvrages eux aussi sont mis à contribution dans la lutte contre la propagation du virus : « Les livres qui sont retournés sont mis de côté pour une période de cinq jours. Il n’y a pas besoin de les nettoyer, on les laisse en attente pendant cinq jours pour être sûr que le virus n’est plus sur les livres avant de les remettre en service » poursuit Philippe Besnié.Pour cette semaine les horaires ont été adaptés : la bibliothèque universitaire ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. Avant une reprise des cours sur le campus le 4 mai prochain, si la situation sanitaire le permet.Les étudiants de PACES sont les premiers impactés par les modifications d'examens dues au Covid-19. Leur seconde session d'examen, d'ordinaire prévue fin mars a dû être annulée puis reportée. Elle se déroulera sur deux journées : le 5 et 6 mai prochain à l'UNC.En tout, 70 élèves suivront cette seconde étape, qui permet le passage de 4 concours médicaux et un concours paramédical.