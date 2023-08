La Calédonie sous la pluie, six communes en vigilance orange

Brusque dégradation du temps, en cette fin de semaine. L'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est placée en vigilance météo, à la pluie et au vent. La côte Est passe notamment en orange de Houaïlou à Yaté, tout comme le Mont-Dore.

Françoise Tromeur •

Il pleut sur le pays ! Une vigilance orange aux fortes pluies a été déclenchée ce mercredi 30 août, en fin de matinée. Elle concerne six communes : la côte Est de Houaïlou à Yaté, et le Mont-Dore. Le reste de la Calédonie est en jaune. S’ajoute une alerte jaune au vent violent sur le Sud, Lifou et Maré, pour des rafales jusqu'à 75 km/h kt sous les averses les plus fortes.

Appel à la prudence

Pourquoi ce temps ? Les services météo signalent depuis la fin de la nuit dernière "un épisode de pluie généralisée tel qu'il s'en produit quatre à cinq fois par an". Il a été, par exemple, relevé 50 à 90 mm en douze heures sur la pointe Sud-Est. Les précipitations devraient s'intensifier cet après-midi et la nuit prochaine, sur la côte Est et le Sud. "On attend sur ces régions 100 à 200 mm en 12 heures." Elles vont aussi gagner le Sud-Ouest. Prudence !

Les consignes de la sécurité civile face à de fortes pluies :