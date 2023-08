La conduite accompagnée accessible dès 15 ans

Plus besoin d'avoir 16 ans pour commencer la conduite accompagnée. Comme dans l'Hexagone, elle sera accessible à partir de 15 ans. Et la validité du code de la route étendue à cinq ans. Ce sont deux autres décisions prises par le Congrès ce jeudi.

Cécile Rubichon •

Depuis 2014, la conduite accompagnée est accessible dès 15 ans dans l'Hexagone. En Nouvelle-Calédonie, l'âge minimum légal était resté fixé à 16 ans. Il va passer à 15 ans.

C'est l'un des points qui figuraient dans la proposition de délibération déposée par Virginie Ruffenach et adoptée à l'unanimité des membres du Congrès ce jeudi. Elle prévoit de rendre l'enseignement du code de la route obligatoire et gratuit pour 1 000 élèves de 3e et de seconde en 2024, à titre expérimental.

Des accompagnements similaires existent déjà dans certaines communes de la province Nord, indique Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès. L'objectif est de lutter contre l'insécurité routière.

La validité du code de la route étendue à cinq ans

"Plus l’apprentissage se fait tôt, mieux les jeunes sont responsabilisés et moins ils sont auteurs d’accidents plus tard", rappelle Virginie Ruffenach, élue Rassemblement. L'abaissement de l'âge minimum pour la conduite accompagnée suit le même esprit. Il permettra aux élèves qui auront appris le code de la route dès la 3e de la commencer en même temps, souligne le texte.

Ce dernier étend également à cinq ans la validité du code de la route. Il n’était que de deux ans jusque-là, trois ans pour les jeunes en conduite accompagnée. Au moment de se présenter au permis de conduire, certains étaient contraints de le repasser ou ne le repassaient pas, faute de ressources financières suffisantes.