La continuité pédagogique s’organise sur l'ensemble du territoire

A l’heure du troisième confinement, du côté des écoles, on s’organise. Les parents ont été prévenus lundi après-midi que les établissements seraient fermés ce mardi et les équipes pédagogiques ont réagi très vite, avec l’expérience des deux premiers confinements.

Et de trois. Ce mardi matin, les enseignants se sont réunis avec les directeurs et les directrices, pour mettre en place la fameuse continuité pédagogique, au plus vite. Objectif : que tout soit prêt dans la journée. Les maîtres et les maîtresses ont donc tout de suite, commencé à préparer les dossiers, avec l'expérience des deux premiers confinements.

SMS ou e-mails

Des SMS ou des e-mails devraient être envoyés aux familles, dès que les devoirs en version papier seront prêts. Les familles peuvent passer directement au sein de l'établissement scolaire de leurs enfants, pour les récupérer. Les attestations de déplacement le permettent. Pour ceux qui ont un ordinateur à la maison, il sera aussi possible de récupérer les cours, via internet.

Espaces numériques de travail

Dans les collèges et les lycées aussi, les professeurs se sont réunis ce mardi. Les familles devraient être contactées directement par les chefs d’établissements, par mail, ou via les espaces numériques de travail comme Pronote.

Comme les autres établissements scolaires, le collège nouméen de Tuband fermé, dès mardi 7 septembre. • ©Stéphanie Chenais / NC la 1ere

Professions jugées prioritaires

Pour rappel, comme pour les deux premiers confinements, quelques écoles accueilleront les enfants des personnes à profession jugées prioritaires. La liste doit être divulguée dès ce mercredi.

Il s'agit du personnel de santé, des professionnels chargés de la sécurité comme la police ou la gendarmerie, ou encore les pompiers.

De leur côté les crèches aussi sont fermées, depuis ce mardi midi. Des structures doivent rester ouvertes, là aussi, pour les personnels prioritaires. Toutes les informations devraient être fournies dès demain.

En complément, le point continuité pédagogique par Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement :