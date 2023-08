La culture coréenne portée par le succès de la musique K-pop

L’association Kuru Kuru Team organisait ce samedi son K-pop Day, au parc urbain de Sainte-Marie, à Nouméa. L’occasion pour les passionnés du genre musical sud-coréen de revoir leurs classiques. Des blinds tests et des danses ont été proposés avec les titres planétaires des groupes BTS, NCT, ou encore Blackpink.

Alix Madec (édité par Stéphanie Chenais) •

Elle déferle sur le territoire. La vague K-pop continue de se propager. Des mélodies entêtantes, des chorégraphies léchées et un univers coloré, célébrés à Sainte-Marie. Maureen est une passionnée. Elle a découvert l’univers musical sud-coréen en 2014. "C'est un monde très visuel, donc même si on ne comprend pas forcément les paroles, on va plutôt se tourner vers les images et les clips vidéo."

Les amateurs de K-Pop ont proposé des danses et des blinds tests pour tester leurs connaissances musicales. • ©NC la1ère

L'apprentissage du coréen

Au-delà de la musique, la « Hallyu », ou vague coréenne se déploie sur le globe entraîne avec elle l’ensemble de sa culture. Au travers les K-drama, les séries coréennes, mais aussi les spécialités culinaires, le style vestimentaire très particulier ou encore de la langue. "J'ai commencé avec la musique, après ça s'est étendu avec l'apprentissage de la langue. J'ai étudié le coréen, je suis partie en Corée du sud. De la K-pop a découlé une passion pour la culture coréenne."

Du rap américain fait par les Coréens

Ethan a remporté le premier blind test de la journée. Il a récemment découvert le K-Rap. "J'ai découvert le K-Rap avec mon frère, en fait c'est du rap américain fait pas les Coréens."

Une culture coréenne représentée localement par l’association Kuru Kuru Team.