La frégate Lafayette se dévoile au public à Nouméa

Elle sillonne le globe depuis déjà près de trente ans et elle est toujours opérationnelle. Rénovée et modernisée, la frégate Lafayette est en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc. Le bâtiment de la marine nationale ouvre ses portes aux Calédoniens ce week-end et jusqu'au lundi 24 avril.

Joanna Robin et David Sigal (Alix Madec) •

Hier, les tout premiers visiteurs sont montés à bord de la frégate Lafayette. Elle est en mission jusqu’au 25 avril prochain, en Nouvelle-Calédonie. Christophe, ancien militaire de la marine nationale y retrouve ses marques. “Je suis un ancien de la frégate. J’y ai servi en 2001 et 2002 en tant qu’adjoint technique hélicoptère. C’est l’occasion de faire un petit clin d’oeil, 20 ans plus tard”, révèle le visiteur.

Échanger avec les marins

Malgré ses trente ans de service, le navire suscite toujours l’intérêt. Les visites guidées en petit groupe, permettent d’interroger les marins au plus près. “J’ai déjà visité le Vendémiaire, et aujourd’hui c’est l’occasion d’en visiter un nouveau. J’aime découvrir, poser des questions et échanger avec les gens qui sont à bord, qui travaillent pour oeuvrer à protéger le pays”, explique Vanessa, venue visiter le navire.

“Tous ces bâtiments représentent la France. Je suis attachée à l’envergure qu’à la France dans l’ensemble de la zone”, ajoute Suzie, venue elle aussi découvrir le navire.

Transmission

150 marins dont 22 femmes opèrent sur Lafayette. Pour Maïwenn, manoeuvrier sur la frégate, transmettre les valeurs de la marine à travers le monde est important. “On est en mission Jeanne d’Arc, donc on forme les futurs officiers en faisant un tour du monde avec plusieurs escales. C’était une occasion de pouvoir venir dans les îles, où on ne viens pas souvent. On a un beau métier donc autant en profiter et transmettre ce qui nous plaît aux autres”, assure Maïwenn.

Les portes du navire restent ouvertes au public jusqu'au lundi 25 avril. Avant que la mission Jeanne d’Arc ne poursuivre sa traversée. Prochaine escale : Papeete en Polynésie.

Le reportage de Joanna Robin et David Sigal :