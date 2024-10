La maison du directeur de l'école primaire de Poindimié partiellement incendiée : " C'est quand même traumatisant pour ma femme et moi "

Dans la nuit du mardi 29 octobre au mercredi 30 octobre, la maison du directeur de l'école primaire de Poindimié a été incendiée. Ce départ de feu serait "intentionnel" selon lui.

Laurent De Nodrest, directeur de l'école primaire de Poindimié, a vu pendant la nuit du mardi 29 octobre au mercredi 30 octobre, son habitation incendiée. "J'ai été réveillé cette nuit aux alentours de 2 h 30 du matin par un bruit de crépitement". Celui-ci "provenait de la terrasse de mon logement de fonction. Quand je me suis approché, j'ai vu qu'il y avait des hautes flammes, d'environ trois mètres. Je suis sorti de la maison et j'ai constaté que le mobilier était en feu. Cela commençait à attaquer la structure de la terrasse donc j'ai pris mon tuyau d'arrosage pour essayer de maîtriser l'incendie", confie le chef d'établissement.

Plus tard, Laurent De Nodrest appellera les pompiers et la gendarmerie qui fixeront l'incendie.

Un incendie "intentionnel" ?

L'incendie serait "intentionnel" selon le directeur. "Il y a deux départs de feux. On a vu après avec ma femme, quand le jour s'est levé, qu'il y avait une tentative de départ de feux sur une table dans la terrasse".

Une plainte déposée

Pas plus d'information sur le ou les auteurs présumés. "Je n'ai vu personne. On va laisser l'enquête de la gendarmerie suivre son cours. C'est quand même traumatisant pour ma femme et moi qui étions en train de dormir paisiblement dans notre maison", s'indigne Laurent De Nodrest.

À ce jour, une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Poindimié par le chef d'établissement de l'école primaire de Poindimié.