La Maison du livre de Nouvelle-Calédonie à la recherche d’un local pour la mi-avril

L’association cherche un nouveau local. Depuis avril 2023, elle était accueillie à l’école Noëllat, à la Vallée-des-Colons dans un local mis à disposition par la mairie de Nouméa. Mais ses membres vont devoir à nouveau déménager, à la mi-avril 2024.

Après la bibliothèque Bernheim et une école à la Vallée-des-Colons, il faut encore sortir les cartons. La Maison du livre est à la recherche d’un local. Faute de financement nécessaire, ses membres cherchent des partenariats pour pouvoir partager les frais.

Plan de formation

"Il nous faudrait un local d'au moins 30 m2 avec une espace parking pour pouvoir garer notre véhicule, précise Alice Pierre, directrice de l’association. L'idéal serait aussi de pouvoir installer notre remorque littéraire et puis une salle de réunion qui peut être mise en commun."

Un nouveau local et de nouveaux projets, pour 2024. Avec notamment un plan de formation pour les acteurs de la filière, financé à hauteur de 2,6 millions de francs par la province Sud.

Notre stratégie, c'est d'être de plus en plus dans un volet économique, de défendre le livre comme un outil, une industrie culturelle, un produit marchand. Alice Pierre, directrice de la Maison du livre

"C'est un plan de formation destiné à cinq acteurs de la filière, les auteurs, les éditeurs, les libraires, les professeurs et les bibliothécaires, poursuit la directrice. L'objectif, c'est de voir comment on peut professionnaliser les acteurs, voir de quoi ils ont besoin pour proposer des formations en lien avec ces besoins et développer la filière. Notre stratégie, c'est d'être de plus en plus dans un volet économique, de défendre le livre comme un outil, une industrie culturelle, un produit marchand."

Au programme pour 2024 : des projets pour structurer la filière, mais aussi des événements culturels sur l'ensemble du pays.

Promouvoir la littérature locale à l'école

"On a le Salon international du livre océanien, le Silo, qui revient, détaille Alice Pierre. Ce sera la quinzième édition cette année. On souhaite le pérenniser et inviter de nouveau des auteurs de l'extérieur. Et puis, on a un festival scolaire de littérature qui voit le jour, pour promouvoir la littérature locale dans les établissements scolaires, qui se déroulera pendant trois semaines, en juillet. Donc, on a beaucoup de nouveaux projets. On est dans une phase plutôt ascendante et dynamique."

Une dynamique que les membres de la Maison du livre espèrent pérenniser dans de nouveaux locaux. Avant de retrouver la bibliothèque Bernheim, à l’horizon 2025.