La moitié des communes en vigilance jaune à cause de la houle et du vent

Ne nous réjouissons pas trop vite d'échapper au cyclone ce week-end. Dix-sept communes de l'Ouest sont en vigilance jaune, pour la houle et/ou le vent.

Françoise Tromeur •

Lola s’est évaporée. Mais même sans cyclone, le temps du week-end n’est pas au beau fixe. Avis de vigilance jaune sur dix-sept communes pour vent violent et forte houle. L’alerte au vent d’Ouest concerne Nouméa, le Mont-Dore et l’île des Pins. Il est questions de rafales à 65 km/h dans la nuit de samedi à dimanche. La vigilance forte houle vaut pour Belep, toute la façade Ouest et l’île des Pins. En cause, une houle de Sud-Ouest qui devrait s’amplifier la nuit prochaine, “atteignant 3,5 mètres à quatre mètres” sur le secteur concerné, dit Météo France NC.

Vu la houle, la SAS SudÎles a annulé la rotation du Betico avec l’île des Pins qui devait se faire dimanche. Et l’a avancée à ce samedi.