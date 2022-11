La Mutuelle des fonctionnaires augmente les cotisations pour une partie des retraités

C’est un coup dur pour les retraités de la fonction publique. A partir du 1er janvier 2023, la Mutuelle des fonctionnaires augmente les cotisations pour les contrats individuels solidaires. Une hausse loin d’être anecdotique : près de 25 % suivant les cas.

Coralie Cochin (avec Lizzie Carboni) •

L’équation est simple : plus on vieillit, plus on coûte cher en dépenses de santé. Alors, pour éviter des cotisations exorbitantes pour les retraités de la fonction publique, les fonctionnaires en activité financent en partie la mutuelle de leurs aînés. C’est ce que la Mutuelle des fonctionnaires appelle "la solidarité inter-âge".



Seulement voilà : le nombre d’adhérents retraités de la fonction publique ne cesse d’augmenter, quand celui des actifs stagne. Résultat : depuis l’an dernier, le plafond de 12 % de solidarité autorisé par la loi de 2017 a été dépassé, signale Jacques Ancey, président de la Mutuelle des Fonctionnaires. "En 2018-2019, le pourcentage de solidarité était de 9%. En 2021-2022, on est passé à 13,3% soit au-delà du maximum autorisé par la loi. On est hors des clous" explique-t-il.



En effet, la loi de pays 2017-8 du 30 Mars 2017 et sa délibération d’application a encadré cette solidarité pour qu’elle ne pèse pas de manière excessive sur les cotisations des actifs. Ainsi, le pourcentage de leurs cotisations qui finance le déficit des contrats des retraités solidaires doit être compris entre 6 et 12 %.



Comment rétablir les équilibres ?



D’ici un mois, les adhérents à la retraite verront donc leurs cotisations mensuelles augmenter de 600 francs pour les contrats planchers, et jusqu’à 1500 francs, pour les contrats les plus hauts; soit l’équivalent de deux mois de cotisations en plus, à la fin de l’année. De quoi grignoter encore le pouvoir d’achat des adhérents les plus modestes.



Et pourtant, aussi élevée soit-elle, cette hausse ne suffira pas à renflouer les caisses, face au vieillissement de la population.

La mesure ne permettra pas de rétablir des équilibres pour plusieurs années. La question que l'on peut se poser c'est : est-ce qu'on ne peut pas augmenter les cotisations des gens en activité ou diminuer les remboursements ? Jacques Ancey, président de la Mutuelle des Fonctionnaires

Les retraités qui le souhaitent peuvent résilier leurs contrats sans attendre son échéance annuelle. Mais cette rupture sera alors définitive. Sur son site Internet, la MDF précise aussi que : "l’assemblée générale a par ailleurs dû durcir les conditions pour faire bénéficier les ayants-droit de la solidarité inter-âge. Ces dispositions n’auront toutefois pas d’effet pour les actuels bénéficiaires."

A noter que la Mutuelle des fonctionnaires est sur le point de renouveler son conseil d’administration. Son assemblée générale est prévue ce vendredi 2 décembre.