La Nouvelle-Calédonie en vigilance jaune à orange pour fortes pluies et orages

Depuis ce vendredi, les Loyauté sont placées en avis de vigilance orange pour fortes pluies et orages. La Grande terre est en jaune.

Françoise Tromeur avec Marguerite Poigoune •

Une fin de vacances sous le signe d'une mauvaise météo. Ce vendredi, toutes les îles Loyauté font l'objet d'une vigilance orange pour fortes pluies et orages. Un avis annoncé en début de journée qui a été confirmé vers 13 heures par Météo France NC. Explication : "Un axe orageux très actif concerne les Loyauté depuis ce matin. L'activité électrique a été intense et des cumuls de pluie de l'ordre de 100 à 120 mm ont été enregistrés sur Lifou en moins de six heures. Actuellement, décrivaient les services météo à la mi-journée, les orages les plus intenses se situent sur un axe allant du Nord de la côte Est à Maré. Par ailleurs, de fortes averses abordent le sud de la côte Ouest."

A Lifou, à Maré et Ouvéa, on confirme des précipitations importantes avec tonnerre et éclairs. Mais en fin de matinée, pas de dégâts particuliers de recensés.

A quoi s'attendre pour la suite

Niveau prévisions, "la situation reste très orageuse sur les Loyauté jusqu'en milieu de nuit, avance Météo France NC. De violents orages sont attendus et peuvent s'accompagner de très fortes averses et ponctuellement de fortes rafales de vent. Ces orages devraient perdre de leur intensité en seconde partie de nuit. Des orages sont aussi attendus sur le reste du pays, mais ils sont moins durables et avec une amélioration attendue dès la première partie de nuit."

Et une possible dépression dans la région

Tant qu'à donner des nouvelles du ciel, les services météo signalent la possible formation d'une dépression tropicale modérée, à l'Ouest du Vanuatu et au Nord de la Calédonie, entre dimanche et lundi. "Cette éventuelle dépression tropicale pourrait engendrer une dégradation du temps dimanche et lundi sur le Nord de la Grande terre avec un renforcement du vent et un nouvel épisode pluvieux."