La Nouvelle-Calédonie salue une dernière fois la mémoire de Jean Lèques

Un dernier hommage est rendu à Jean Lèques, ce samedi 4 juin en Nouvelle-Calédonie. L’événement a lieu ce matin, à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Les proches de Jean Lèques, maire de Nouméa pendant plus d’un quart de siècle, et bon nombre de Calédoniens se sont réunis dès 9h pour ses obsèques.

Après un hommage rendu au coeur de la salle d’honneur de la mairie de Nouméa hier vendredi, ce samedi 04 juin place aux obsèques de Jean Lèques. Un événement qui a lieu dans la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa.

Puisqu’il était le seul calédonien grand chevalier de la légion d’honneur, un hommage militaire lui est rendu, avec une haie d’honneur et 16 portes drapeaux, qui transporteront son cercueil jusque dans la cathédrale. Une cérémonie célébrée par l'archevêque de Nouvelle-Calédonie Monseigneur Calvet.

Un homme politique qui a participé à la construction du territoire

" C'est lui qui a fait entrer le pays dans le XXIe siècle, grâce à son action et son arbitrage", assure Ismet Kurtovitch, historien.

Séances de conseils municipaux mouvementées

Jean Lèques a dirigé la ville de Nouméa de 1986 à 2014. Celle qui lui a succédé, Sonia Lagarde, revient sur l’époque pendant laquelle elle était cheffe de l’opposition à la mairie, lorsque que Jean Lèques était maire. " On n'avait pas la même vision du développement de la ville, certaines séances du conseil municipal étaient quelque peu mouvementées".

Il a ensuite été maire honoraire dès 2014, l'occasion d'échanger avec la nouvelle édile et de mieux se comprendre.

Un homme de foi, passionné par le monde équestre

Homme de foi, Jean Lèques conciliait foi chrétienne et vie politique. "Il n'y avait pas de contradiction entre la foi chrétienne et l'activité politique de Jean. Dans la plupart des décisions qu'il a prises, il a toujours été animé par cette volonté d'être juste", précise Luc Steinmetz, ami proche de Jean Lèques et de sa famille.