La nouvelle vie de Sunshine, ancienne chienne martyrisée

En septembre 2022, les images d'une chienne martyrisée par son maître, Sunshine, avaient choqué les internautes. Elle avait été muselée par son propriétaire avec du fil barbelé. Aujourd’hui, Sunshine revit chez son nouveau maitre. Son bourreau vient d’être condamné par la justice.

Maurice Violton et Gaël Detcheverry, avec Aurélien Pol •

Ce weekend du 15 au 16 avril est marqué par des visites de courtoisie des deux associations « Les Sans Voix » et « Animal Action », des structures luttant contre la maltraitance animale. Symboliquement, elles se rendent chez Jacques, le nouveau propriétaire de Sunshine. Chez lui, l'animal se sent heureux, gambadant avec d’autres chiots, eux aussi récupérés. « Elle est heureuse, ça me rend heureux. Elle a encore quelques séquelles de son calvaire, mais elle respire la joie de vivre », explique son nouveau maître.

Six mois de prison avec sursis pour l'auteur des violences

Car jusqu'à septembre 2022, Sunshine n'avait pas gouté au bonheur. Elle avait subi des maltraitances de la part de son ancien maître. Ce dernier l'avait muselée avec du fil barbelé. Des images de cette chienne avaient choqué les internautes sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 13 avril, son ancien propriétaire a été condamné à six mois de prison avec sursis et à verser 50 000 francs à Animal action. Virginie Sala, présidente de l’association, précise que "c’est la toute première fois qu’un auteur de violence à l’encontre d’un animal est condamné sans que ce dernier ne soit mort. On lui reconnait un statut de victime".

Bientôt un officier-référent dans les commissariats

Une bien belle victoire pour l’ensemble des organisations réparties sur le territoire calédonien, et qui militent contre la maltraitance animale avec des moyens souvent désuets. Ces associations espèrent une aide précieuse, suite à une promesse du gouvernement français. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a promis que chaque commissariat de police et chaque gendarmerie devrait être doté d’un officier réfèrent, spécialisé dans la violence faite aux animaux. Ce dispositif se fait attendre selon Virginie Sala.