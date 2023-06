La part de l'Etat dans les prochains contrats de développement atteindra 36 milliards de francs

La visite ministérielle de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à Ouvéa, ce samedi 3 juin, a été l'occasion d'évoquer la prochaine génération de contrats de développement à signer entre l'Etat et les collectivités calédoniennes. Etat qui annonce une participation totale de 36 milliards CFP, et la volonté de mettre l'accent sur la transition écologique.

Ô combien important, le contrat de développement. Ou plutôt LES contrats de développement, puisqu'il y en a toute une série de signés, entre l'Etat et une, ou plusieurs, collectivités : Nouvelle-Calédonie, province Sud, province Nord, province Îles, Grand Nouméa, communes… C'est un outil du rééquilibrage. Il suffit de traverser le pays pour en observer le résultat. Le dispositif a financé la construction ou la rénovation de très nombreuses infrastructures. Etablissement scolaire, centre de secours, centre médico-social, morgue, route, quai, aérogare, barrage, marché, réseau d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, salle de sport, établissement culturel, habitat social…

Période 2024-2027

La reconstruction du pont de Mouli en est un exemple. Le déplacement à Ouvéa de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco a d’ailleurs été l’occasion d’évoquer la participation de l’Etat dans la prochaine génération de contrats. Celle pour la période 2024-2027, qui doit être établie à la fin de l’année. Les ministre et ministre délégué ont signé le mandat de négociation qui autorise le haut-commissaire à discuter de son contenu avec les institutions concernées.

"Effort exceptionnel"

L’Etat, a-t-il été annoncé, "investira 36 milliards XPF, soit 300 millions d’euros, ce qui représente un effort exceptionnel pour poursuivre son soutien aux collectivités calédoniennes (gouvernement, provinces et communes) et les accompagner dans leurs projets d’investissement". Le haussaire et les maires se sont réunis cette semaine. "A la demande des ministres" et "pour leur présenter les enjeux de ce contrat", qui entend mettre en avant la transition écologique.

Fil conducteur

"L’ensemble des thématiques qui composeront [cette contractualisation] devront en tenir compte", insiste un communiqué diffusé ce samedi par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer : "l’accès aux infrastructures et la continuité territoriale, la transition énergétique, le soutien au développement économique et touristique, la formation, le logement, la santé et l’accès aux soins, la cohésion, la culture et la jeunesse." La structure du pont de Mouli, par exemple, a été pensée pour aider à la lutte contre l’érosion des terres.