La province Sud entérine la suppression de certaines aides sociales, la baisse de bourses et l'extension du dispositif "Click and mouv"

“[Elles] se justifient et [elles] tiennent compte, surtout, de la réalité dans laquelle se trouve aujourd’hui la province Sud”, répète Naïa Wateou pour le groupe Avenir en confiance. "

“C’est un effort qui est beaucoup plus important que la baisse du budget. Le poste diminue d’un tiers. Alors que le budget diminue, mais de 10 %. Et si on regarde les postes de dépenses, il diminue dans tous les autres secteurs d’environ 20 à 22 %”, alerte en revanche Philippe Dunoyer, de Calédonie ensemble.