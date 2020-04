La rentrée post-confinement ce lundi à James Cook

Ce lundi, les enfants de la petite section de maternelle aux CM2 inscrits dans cette école ont fait leur rentrée après la mise en place de l'adaptation du confinement. Quelles sont les précautions prises pour l’accueil des scolaires ?

Les gestes barrières

Des effectifs réduits qui permettent la distanciation

C’est enfin la rentrée dans cet établissement scolaire. Pour les 260 élèves présents ce matin dans cet établissement, les enseignants imposent le même rituel, le lavage des mains au gel hydro-alcoolique.Dans les classes, en ce jour de rentrée, de nouvelles habitudes ont été prises par les enseignants et par les enfants. Chacun doit respecter les mesures sanitaires.Pour ces jeunes scolarisés de la maternelle au primaire, le plus difficile est de conserver une distance d’un mètre avec son voisin, ils apprennent aussi à tousser et à éternuer dans leur coude ainsi qu’à se laver régulièrement les mains au savon.« C’est très important, surtout pour les petits qui ont l’habitude de se toucher, de jouer ensemble. C’est très important qu’ils puissent se laver les mains, être propres. C’est l’un des premiers gestes qu’il faut faire quand on arrive à l’école » explique Estherine Malmagcrou, maîtresse en petite section de maternelle.Durant le confinement, cette structure privée a assuré un service minimum pour les enfants des personnels mobilisés qui ont continué à travailler. Enfants de restaurateurs, de personnel soignant, de militaires, de policiers…une dizaine d’enfants ont été ici pris en charge.Un retour d’expérience intéressant pour gérer au mieux la réouverture de la structure aujourd’hui.« Il a fallu qu’on adapte un minimum de choses, et donc dans les classes, on a espacé au maximum les bureaux, sachant qu’on a de petits effectifs dans nos classes ce qui nous permet d’ajuster et de faire en sorte que tout le monde reprenne aujourd’hui » explique Vanessa Gervolino-Busiau, la directrice de l’école.Durant les quinze prochains jours, dans l’attente de nouvelles décisions de la part des institutions, les enseignants de cette école suivront à la lettre les consignes sanitaires pour lutter efficacement contre le Covid 19.Toutes les sorties sportives et pédagogiques sont pour le moment suspendues.