La semaine finit dans le vent et la pluie, toute la Calédonie en vigilance jaune

La Nouvelle-Calédonie s’est réveillée ce vendredi dans le mauvais temps et en jaune. Une vigilance pour vent violent reste en place sur l’ensemble du pays. Une autre concerne les pluies orageuses, sur la côte Est et aux Loyauté.

Françoise Tromeur •

La météo promet un meilleur temps ce week-end, pour le début des vacances scolaires. En attendant, l’alizé de Sud-Est pourrait continuer à souffler en rafales, avec des rafales attendues à 80 km/h aux îles Loyauté et sur la côte Est. Jeudi soir et en deuxième partie de nuit, il a atteint les 72 km/h. La vigilance jaune pour vent violent a été maintenue sur l’ensemble du pays. Temps aussi couvert et pluvieux. Les averses les plus soutenues, avec parfois un caractère orageux, étant attendues sur l’Est et les Loyauté. Enfin, le BMS marine de ce matin maintient un avis de grand frais sur les lagons Sud, Ouest, Nord, Est et Loyauté. Mer agitée à forte.

Les conséquences

On rappelle que les voyages du Betico jeudi et vendredi, vers les Loyauté, ont été annulés. La projection en plein air prévue à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie, a été reportée au 18 août. Autre conséquence, l'inauguration d'une fresque en hommage au caboteur La Monique, qui devait avoir lieu samedi matin à Dumbéa, est remise à une date ultérieure.