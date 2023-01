La solidarité s'organise à quelques semaines de la rentrée scolaire

Comme tous les ans, les associations se mobilisent pour la rentrée. Il reste encore quatre semaines de vacances, mais les collectes ont déjà commencé. La priorité : réunir du matériel pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Stéphanie Chenais, Nicolas Fasquel (avec LC) •

La rentrée est encore loin mais déjà, certains anticipent pour s'assurer que toutes et tous auront tout le matériel nécessaire pour le jour J. L'association Saint-Vincent de Paul collabore avec deux magasins spécialisés à Nouméa. Elle récupère les cartables et les calculatrices, déposés par les clients, et leur donne une seconde vie. "On remplit nos petits camions et on va dans les tribus du nord, du sud et dans les tribus, c'est très demandé avant la rentrée scolaire. On a six ou sept passages solidaires" explique Elizabeth Gau, présidente de l'association Saint-Vincent de Paul.

Un budget conséquent

Il faut dire que la rentrée pèse lourd dans le budget de certaines familles. Pour un collégien, il faut compter au minimum 10 000 francs, sans oublier les uniformes scolaires parfois obligatoires, d’où l’intérêt pour les associations de cibler précisément les besoins des jeunes. La Croix-Rouge a mis en place cette année une opération inédite baptisée "Une trousse pour tous", une collecte de petites fournitures pour remplir les trousses des collégiennes et collégiens.

Dans un peu plus de 15 jours, la Croix-Rouge organisera sa grande braderie. Avec du matériel scolaire et des vêtements pour une rentrée réussie.