La vente d'alcool interdite en Nouvelle-Calédonie jusqu'au mardi 24 septembre inclus

L'interdiction de vendre de l'alcool à emporter est prolongée en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 24 septembre inclus, dit un arrêté du haut-commissariat. Cette décision a pour but de prévenir les troubles à l'ordre public qui sont craints pour l'anniversaire de la prise de possession. Prolongés également, le couvre-feu, qui sera durci pendant le pont du 24 septembre, ainsi que l'interdiction sur les armes, les munitions ou le transport de carburant en bidon.

Les files d'attente de ce matin, devant les commerces dédiés, auront été les dernières avant longtemps. La vente d'alcool a été fermée ce vendredi à midi en Nouvelle-Calédonie, comme le stipule l'arrêté du haussariat actuellement en vigueur. Sauf qu'elle ne rouvrira pas non plus lundi, car ce jour-là, un autre arrêté va entrer en vigueur, et lui proscrit la vente d'alcool jusqu'au mardi 24 septembre 2024.

Pas de consommation sur la voie publique

Ce nouvel arrêté, daté du 12 septembre, a été publié dans la journée sur le site du haut-commissariat (il peut être consulté ici). Pour être précis, au 16 septembre, "la vente de boissons alcooliques ou fermentées à emporter dans les débits de boissons de troisième et cinquième classes" sera "interdit, sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie". Sachant que, bien sûr, "la consommation de boissons alcooliques ou fermentées sur la voie publique est interdite".

Armes à feu

L'arrêté prolonge l'interdiction de port, transport et utilisation d'armes à feu et de munitions "sans motif légitime", ainsi que "d'objets pouvant constituer une arme" au sens du code pénal.

Jerricans et bidons

Prolongé, également, l'interdiction de vendre au détail et de transporter du carburant, des produits combustibles ou corrosifs dans tout récipient transportable, comme les jerricans ou les bidons. Ce qui, une fois encore ne s'applique pas aux agriculteurs, pêcheurs, artisans ou patentés.

Couvre-feu

Ces décisions sont justifiées par les mêmes arguments que celle de prolonger le couvre-feu, avec des horaires encore plus contraignants du 21 au 24 septembre :

Il sera interdit de circuler de 22 heures à 5 heures du matin jusqu'au samedi 21 septembre à 5 heures.

Puis il sera interdit de circuler de 18 heures à 6 heures du matin, du samedi 21 au soir jusqu'au mardi 24 au matin.

Peur de nouveaux troubles

Les services de l'Etat évoquent notamment "les différents messages circulant sur les réseaux sociaux appelant à des troubles à l'ordre public le 24 septembre 2024". Ils citent aussi les "graves troubles à caractère insurrectionnel" des dernières semaines, qui ont impliqué un "nombre important de personnes fortement alcoolisées". En ajoutant que, dans ces circonstances, "eu égard à la gravité des atteintes à la sécurité et à l'ordre public, il y a lieu de maintenir les mesures restrictives" sur l'alcool, les armes et le carburant au détail.