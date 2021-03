La vision de la femme dans la société avec le collectif "Femmes en colère" de Nouvelle-Calédonie

Karine Boppdupont •

Le constat de départ de l'émission est que la vision marketing de la femme est souvent réduite à l’achat de produits cosmétiques ou ménagers.

Elle fonctionne avec des modèles stéréotypés, les femmes y ont des rôles toujours identiques basés pour beaucoup sur l’aspect physique.

Est-ce que les femmes qui ne collent pas aux images véhiculées par le marketing ont leur place dans la société ?

La vision hétérosexuelle des femmes qui consiste à les voir uniquement en couple, et hétérosexuel qui plus est, est un exemple d'enfermement. Cette façon de voir est en rapport avec le fait de plaire aux hommes et de vivre par rapport à leur regard. Alors qu’une femme peut être célibataire ou avoir plusieurs compagnons, homme ou femme, et le vivre bien.

Ces images préconçues renvoient aux femmes qu’elles ne peuvent pas être autre chose que ce qui est véhiculé par les magazines, etc.

Ces stéréotypes enrichissent-ils le mythe de la femme objet qui appartient à l’homme dont découlent la violence la réduction des droits des salaires ?

« Quand on nous pose en termes d’objet qu’on doit être belle tout sourire et agréable, ce ne sont pas des qualités qu’on ne veut pas mais ce sont des caractéristiques qui nous enferment. »

Cette vision répond aussi à la société de consommation car si demain les femmes prenaient confiance en elles « si elles disaient à l’autre : je ne veux pas. Beaucoup d’institut de beauté ou d'entreprises ne pourraient plus vivre ».

Il est important de se poser la question de savoir si on est contrainte de s'acheter tel cosmétique par exemple ou si c’est par plaisir.

Cependant il est reconnu en psychologie sociale qu'une identité toute faite, cela peut aider certaines personnes. « On a besoin d’avoir des catégories mais quand ça nous enferme c’est un problème. Bien sûr la catégorisation nous permet de survivre mais l’important est de regarder au-delà. Mais je ne veux pas qu’on m’empêche de vivre, de ressentir des émotions, d’acheter ce que je veux parce que j’ai ce corps-là ».

Dès que la femme veut pousser les limites, elle rencontre des problèmes de jugement, de dévalorisation ou de discrimination. Elle va être confrontée à la censure, « on va nous remettre à notre place ».

Pour devenir un leader le critère d’amabilité doit être plus élevé pour une femme qu’un homme et ce n’est pas sur sa capacité qu’on va la juger mais sur cela.

*Magalie et Chrystelle ont demandé à être citées par leur prénom pour ne pas être catégorisées. Quand on appelle à l’autorité, l’auditeur peut être amené à se censurer, elles ne voulaient pas capturer la parole.

Le collectif femmes en colère pourquoi

Une femme qui a une indignation ne va pas forcément oser le dire, mais en groupe, elles vont voir le problème au niveau du système et vont se lever pour ça. "Le féminisme n’a jamais tué personne mais le machisme oui."

L’histoire des femmes, la mémoire féminine est le matrimoine, c'est une façon de faire exister une réalité parfois mise de côté.

Ouvrir les yeux sur son propre conditionnement et aider les autres hommes ou femmes à s'en rendre compte.

Quelles constatations pourraient-on envisager suite à un chamboulement de la société par rapport à une équité entre la femme et l’homme ?

Pourquoi un chamboulement ? Même cette question fait partie des poncifs entretenus au fil de l’histoire par exemple on sait maintenant que les femmes faisaient la guerre ou chassaient dans les sociétés anciennes, et donc l’histoire de la société a été phagocytée par une vision réductive de la femme. Ainsi les capacités physiques ne suffisent pas à justifier le conditionnement social. Il est nécessaire que la société change car trop de gens souffrent du manque de place donnée aux femmes, de la peur d’agressions, de violences.

L’important est de créer, innover même si c’est quelque chose qui n’a pas encore été fait, de ne pas s’engouffrer dans les poncifs et se trouver limité par des comportement sociaux pré-établis.