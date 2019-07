Laurent Prévost remplace Thierry Lataste comme Haut-commissaire

Départ Haut-commissaire itw Lataste web Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Qui est Laurent Prévost ?

© DR Laurent Prévost, nommé Haut-Commissaire de la République

Thierry Lataste ne participera pas aux prochaines échéances, en tout cas pas en tant que Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Le conseil des ministres a en effet nommé hier soir son successeur. Il s’agit de Laurent Prévost, l’actuel préfet du Val de Marne. Cet énarque de 52 ans devrait prendre ses fonctions dès le mois prochain.Thierry Lataste aura été le premier et le dernier Haut-commissaire de l’Accord de Nouméa.La boucle est bouclée puisqu’il aura participé au premier référendum de sortie de l’Accord.Pour lui, cette décision, était attendue….La passation de pouvoir devrait se faire courant août entre Thierry Lataste et Laurent Prévost.Ce dernier est né le 8 juin 1967 à Boulogne-Billancourt. Actuellement préfet du Val-de-Marne, il connaît l’Outre-mer, notamment pour avoir été préfet de la Martinique et en poste au ministère de l’Outre-mer.Après une licence de droit, Laurent Prévost rentre à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), avant de rejoindre l’ENA de 1991 à 1993. Entre 2002 et 2005, il commence sa carrière préfectorale en tant que directeur de cabinet du préfet du Var, puis du préfet de l’Oise, avant de devenir secrétaire général de la préfecture de la Lozère et ensuite de Martinique.A partir de 2008, il rejoint le cabinet du secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer, puis du ministre des Outre-mer avant de devenir préfet de la Haute-Marne en 2009 et de la Martinique en 2011, jusqu’en 2014.Il prendra ensuite la tête de la Sécurité civile aide la gestion des crises au ministère de l’Intérieur, et en mars 2017, il est de nouveau nommé préfet, du Val-de-Marne cette fois.Il devient donc maintenant Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.