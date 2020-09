Le 24-Septembre célébré dans sa diversité

La Fête de la citoyenneté était célébrée ce jeudi au centre Tjibaou, tandis que La Foa a commémoré rattachement de la Nouvelle-Calédonie par la France. Au Mwâ Kââ, c’est le comité 150 ans après qui s’est mobilisé.



Fête de la citoyenneté au centre culturel Tjibaou

Beaucoup de monde au Mwâ Kââ, à l’appel du Comité 150 ans

Sylvestre Néwédou, au micro de Medriko Peteisi

A La Foa, les pionniers célébrés

Sur les murs de la province Sud

Depuis 2004, leorganise la Fête de la citoyenneté. Cette année, le membre du gouvernement en charge du dossier, Didier Poidyaliwane, a souhaité mettre l’accent sur « les passerelles » qui relient les communautés. Au programme de cet événement festif, des stands culturels, de la musique, de la danse et des forums autour du vivre ensemble.ont répondu présentes à l’invitation du gouvernement.Et afin de créer des passerelles, physiques cette fois, des navettes gratuites circulaient toutes les heures entre le Mwa Ka et le centre culturel.Au centre-ville de Nouméa, la place du Mwâ Kââ étaitce jeudi matin. « Notre démarche, c’est de rassembler autour du peuple autochtone. Le peuple autochtone c’est le peuple Kanak. Le vivre ensemble ne peut se faire qu’avec le contact avec le peuple kanak », souligne Sylvestre Néwédou, président duet organisateur du rassemblement.Après les discours officiels, les danses - d’abord de femmes de l’île des Pins, puis de jeunes de Saint-Louis - ont ouvert les festivités qui se déroulent jusqu’àDu côté de La Foa, c’est cette fois leà la France qui était célébré avec un dépôt de gerbes au monument des pionniers. Dépôt de gerbes auquel participait le président du gouvernement Thierry Santa, pour qui la commémoration est « un symbole de cette citoyenneté calédonienne que nous essayons de construire […]. J’ai le sentiment qu’ici à La Foa c’est peut-être là où l’on peut retrouver ce lien qui se fait progressivement entre toutes les communautés calédoniennes pour construire cette future communauté calédonienne qui rassemble toutes nos sensibilités, toutes nos différences toutes nos particularités, tout en nous laissant nos façons de vivre les uns les autres. »Un dépôt de gerbe qui s’est fait en présence des représentants de la mairie de La Foa, des coutumiers et des anciens combattants.Sur le fronton de l’hôtel de la Province Sud, une bâche multicolore a été dévoilée pour commémorer ce 24 septembre. Il s’agit de l’œuvre gagnante du concours de dessins « Calédoniens de demain - Les enfants nous dessinent le vivre-ensemble ». Un concours ouvert aux élèves des écoles de la province Sud, de la maternelle au CM2. Suivant les classes, les enfants devaient travailler sur les mots parler, partager, respecter, liberté, égalité et fraternité.