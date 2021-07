Le baromètre santé adultes 2021 se prépare

L’Agence sanitaire et sociale s’apprête à mener une grande enquête, du 26 juillet au 26 novembre. Le but : améliorer les connaissances sur la santé, et les comportements de santé des adultes en Nouvelle-Calédonie. L’équipe qui en sera chargée suit cette semaine une formation à la CPS, à Nouméa.

Karine Arroyo et Cédric Michaut, avec Françoise Tromeur •

Les deux-tiers des adultes calédoniens en excès de poids ? Cette statistique, marquante, date du baromètre santé réalisé en 2015. La même enquête a révélé que la moitié des 18-60 ans avaient déjà fumé du cannabis. Que l’âge médian du premier rapport sexuel était de seize ans et celui de la première grossesse, vingt ans. Que la bière était l’alcool le plus consommé. Ou que huit adultes sur dix se brossaient les dents tous les jours. De quoi avoir une image globale de la santé chez les Calédoniens adultes et de leurs comportements, qui peuvent être à l'origine de maladies chroniques. Il nous faut vraiment une donnée fiable afin de faire après des statistiques, afin de faire des politiques publiques cohérentes. L'idée est d'avoir des résultats qui pourraient être comparables dans le Pacifique. Thibaut Demaneuf, biostatisticien et épidémiologiste

Troisième édition Pour actualiser ce tableau, une nouvelle enquête baromètre santé adulte a été décidée. La troisième, après celles de 2010 et 2015. Elle sera menée du 26 juillet au 26 septembre. Coordonnée par l’Agence sanitaire et sociale, elle se fait en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé, la CPS et l'institut Pasteur, ainsi que les trois provinces et l'Isee. 5 500 personnes, âgées de dix-huit à 64 ans, ont été tirées au sort par l’Institut de la statistique et des études économiques. Elles seront sollicitées par l'un des 35 enquêteurs formés tout au long de la semaine, à Nouméa, dans les locaux de la CPS. Il faut savoir que c'est pour le bien-être de tous les Calédoniens. Marie Kuhn, future enquêtrice 35 enquêteurs vont aller à la rencontre des personnes tirées au sort. • ©NC la 1ere Anonymat des réponses Leur mission, suivie par huit superviseurs : remplir un questionnaire de 180 points avec l'état de santé physique et mentale de leur interlocuteur, ses comportements alimentaires; ou autres… Le tout sans écrire de nom. Strict anonymat garanti. Si l’interviewé y consent, un des quinze infirmiers pourra faire un peu plus d’investigation. Mais c’est à l’enquêteur de convaincre ! Le reportage sur place de Karine Arroyo et Cédric Michaut :

