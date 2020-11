Le Cese formule des recommandations pour encadrer le télétravail

Le 13 octobre dernier, le gouvernement adoptait un avant-projet de loi du pays sur le télétravail. Un cadre juridique qui s'appuyait notamment sur un sondage mené par la Direction du travail et de l'emploi. A la demande de l'exécutif, le Cese s'est penché sur ce dossier ce matin.

Avant la fin de l'année

Le Conseil économique, social et environnemental s’est réuni en séance plénière ce matin à l’hôtel de ville de Dumbéa. A l’ordre du jour notamment, l’examen d'un projet de loi du pays relatif au télétravail dans le secteur privé. Une demande du gouvernement, car la crise sanitaire a mis en lumière un vide juridique en la matière.Après étude des textes, la commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation propose notamment les recommandations suivantes :Des propositions suivies par le Cese qui a émisLe gouvernement a également saisi le Cese concernant un projet de loi du pays relatif à la mise en place du télétravail, mais danscette fois. Une demande accompagnée de la délibération d’application.Pour le secteur public, la commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation a également formulé des recommandations, à savoir :Là encore, le Cese a suivi l’avis de la commission et a émisDans les deux cas, ces projets de loi du pays seront maintenant soumis au Conseil d'état pour avis, avant le vote du Congrès, à première vue avant la fin de l'année.