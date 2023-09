Imbroglio autour de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023 : Emma Grousset confirmée par le comité Miss France

Dans un communiqué de presse daté du 15 septembre, le comité Miss France confirme qu'Emma Grousset représentera la Nouvelle-Calédonie aux élections 2023.

Cécile Rubichon •

"Après avoir pris acte du procès-verbal transmis par l'huissier de justice, Me Florent Burignat, la société Miss France est en mesure de confirmer que la candidate Emma Grousset est élue Miss Nouvelle-Calédonie 2023", annonce un communiqué daté de ce vendredi 15 septembre.

Pour rappel, à l'issue de la soirée d'élections, samedi 9 septembre, c'est Mathilda Lelong qui avait été déclarée candidate. À tord. En cause, "une erreur de classement", indique le comité Miss France. Emma Grousset était deuxième dauphine. Camélia Hamoudi était première dauphine. Et Cassandra Paryla-Mompelat, troisième dauphine.

Le résultat définitif est :

Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie 2023 ;

Camélia Hamoudi, première dauphine ;

Cassandra Paryla-Mompelat, deuxième dauphine ;

Mathilda Lelong, troisième dauphine.

"Une erreur de saisie des notes" d'après le comité Nouvelle-Calédonie

Dans un communiqué également publié vendredi, le comité Miss Nouvelle-Calédonie assurait n'avoir "commis aucune faute". "Après une analyse approfondie et une vérification des résultats et du procès-verbal transmis par l'autorité en charge du contrôle et de la conformité de l'élection, il apparaît qu'une erreur de saisie des notes attribuées par les membres du jury aux quatre finalistes soit à l'origine de ce regrettable imbroglio", explique le comité. Assurant "qu'aucun manquement dans la méthode de calcul ou dans la régularité de l'élection n'est à déplorer".