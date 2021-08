Le Congrès s'est penché (en vain) sur une nouvelle hausse des prix du tabac

Les élus du boulevard Vauban avaient à l'ordre du jour des sujets pour le moins sensibles, ce lundi après-midi. Premier texte examiné, et rejeté dans la confusion : la hausse des prix du tabac de 20%.

Françoise Tromeur •

Avant même d’aborder l’obligation vaccinale, c’est le redressement des comptes sociaux qui a fait l’objet d'interminables échanges, ce lundi 30 août, au Congrès. Ou plutôt la meilleure manière de parvenir à combler le gouffre.

Presque trois heures de déclarations de part et d'autre n'ont pas suffi à faire adopter le premier projet de délibération. Autour de 16 heures, un cafouillage au moment du vote a même été suivi d'une suspension de séance. Puis c'est un texte vidé de sa substance, "sans article" dixit le président Roch Wamytan, qui a été soumis au vote. Et rejeté !

Initié par le seizième gouvernement

Ce projet de délibération était destiné à augmenter de 20% les prix de vente du tabac au public. Une mesure déjà engagée du temps du gouvernement Santa. Une telle hausse amènerait le prix du paquet de cigarettes le plus vendu à 2 350 F, au lieu de 1 950. Même évolution pour le tarif du paquet de tabac à rouler le plus commercialisé : 2 350 F au lieu de 1 950 F. L'idée étant de miser sur une baisse de consommation de 5%. Et sur un impact financier estimé à 2,3 milliards de recettes supplémentaires au bénéfice de l'Agence sanitaire et sociale.

Plus de précisions à venir