Le couvre-feu est prolongé jusqu'au 14 octobre en Nouvelle-Calédonie

Confirmation du haut-commissariat ce vendredi, en cette période de vacances scolaires, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 14 octobre, toujours aux mêmes horaires, à savoir entre 22h et 5h du matin. Les autres mesures, qui réglementent la vente d'alcool et les rassemblements, sont également maintenues.

Comme chaque semaine, le haut-commissariat communique sur l'évolution, ou non, des mesures administratives de sécurité. Ce vendredi 4 octobre, les services de l'Etat confirment que le couvre-feu est prolongé jusqu'au lundi 14 octobre inclus, toujours de 22h à 5h du matin.

Pas d'évolution pour la vente d'alcool

Sans surprise, alors que les vacances scolaires commencent ce vendredi, la vente d'alcool est toujours réglementée. Après un assouplissement en début de semaine, elle est autorisée :

de 8 heures à 18 heures, du lundi au jeudi

de 8 heures à midi le vendredi

Les quantités sont également toujours limitées :

Quatre litres pour la bière ou le cidre (les boissons avec moins de 9° degrés d'alcool). Soit un pack de douze canettes.

Deux litres d'alcool quand le degré est compris entre 9° et 22° (le vin)

Un litre maximum pour les alcools forts (whisky, rhum, gin, vodka, etc)

Les manifestations sportives autorisées

Toujours pour des raisons de sécurité, le transport et l'utilisation d'armes à feu restent prohibés. Enfin les rassemblements, défilés et cortèges, à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives, restent interdits, sur le domaine public, dans les communes du Grand Nouméa jusqu’au 14 octobre.