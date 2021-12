La fin du couvre-feu et la levée du port du masque en extérieur ont été annoncés

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissariat ont annoncé, vendredi 17 décembre, la levée du couvre-feu et du port du masque en extérieur. Le point sur ces mesures, qui rentreront en vigueur lundi 20 décembre.

Gédéon Richard, avec Lizzie Carboni •

Elles étaient attendues depuis longtemps par beaucoup de Calédoniens. L’allègement des mesures sanitaires a été présenté, ce vendredi 17 décembre, par le gouvernement et le haut-commissariat. Ces modifications seront effectives, lundi 20 décembre. Le nouveau dispositif est en place, jusqu'au 30 janvier 2022, à minuit.

La fin du couvre-feu

Les Calédoniens seront libres de leurs déplacements à partir du dimanche 19 décembre, à 5 heures du matin. Attention, l’interdiction de circulation et le couvre-feu resteront effectifs, de 23 heures à 5 heures, dans la nuit de samedi à dimanche, sauf pour se rendre au travail, pour une urgence médicale et pour se rendre à l'aéroport de La Tontouta.

Sans masque à l'extérieur

Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, mais seulement en intérieur. Les mesures de distanciation sociale et des gestes barrières doivent toujours être respectés. "Même si les indicateurs sont globalement satisfaisants, le contexte sanitaire est incertain. La plus grande prudence reste donc de mise", explique les institutions.

Des rassemblements de 50 à 500 personnes autorisés

La jauge pour les rassemblements amicaux, les réunions, les regroupements familiaux, les cérémonies funéraires et coutumières passe de 30 à 50 personnes. Les évènements et manifestations en extérieur sont autorisés, dans la limite de 500 personnes, avec masques et protocoles sanitaires.

Les évènements en intérieur organisés par des professionnels peuvent se tenir dans la limite de 65% des places disponibles.

Pour rappel, l'espace réservé au public des assemblées délibérantes est ouvert au tiers de sa capacité, depuis le 10 décembre. De même, les cérémonies religieuses peuvent se tenir à la moitié de la capacité habituelle des lieux de culte.

L'accès aux îlots de nouveau possible

L'interdiction de débarquer sur les îlots va être levée pour les particuliers. Les plaisanciers vont pouvoir y retourner.

Des activités toujours interdites

Les discothèques, les compétitions nautiques et sportive qui ne sont pas organisées par les ligues et les fédérations, les activités physiques de plus de 50 personnes ne sont pas autorisées.

La troisième dose rappel encouragée

Côté vaccination, les personnes de plus de 65 ans devront avoir reçu une troisième dose de vaccin, entre cinq et sept mois après la première, pour obtenir un pass sanitaire ainsi qu’un QR code valide. Les personnes ne désirant pas effectuer cette dose de rappel pourront obtenir un pass sanitaire valide par le biais d’un test. Cette mesure est applicable, depuis le 15 décembre, sur le territoire national.

"Durant les fêtes de fin d'année, propices aux rassemblements et à la multiplication des comportements favorisant la contamination, il est rappelé que la vaccination et le strict respect des gestes barrières sont les meilleurs remparts contre la Covid-19", insistent le gouvernement et le haut-commissariat.