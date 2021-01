Le difficile quotidien des facteurs

Coralie Cochin (L.A) •

Chaque matin, ils entament leur tournée avec une petite appréhension. Les facteurs, ces travailleurs de proximité qui sillonnent les rues en mobylette, sont de plus en plus exposés à des difficultés.

Agressions canines

Tous les ans, les agents signalent près d’une trentaine de chiens dangereux avec intervention de la fourrière. Victoria Viret, elle, n’en a pas peur mais ça ne l’a pas empêché de se faire attaquer.

J'ai déjà été mordue par un chien qui sautait régulièrement quand on arrivait au niveau de la boîte. Ce jour-là, il a réussi à sauter le portail et m'a mordue à la jambe. J'ai donc eu un arrêt de travail le temps que la plaie se referme et que je puisse reprendre le booster. Victoria Viret, factrice

De nombreuses boîtes non conformes

Sur les 1200 boîtes aux lettres de sa tournée, près d’une sur deux n’est pas conforme. Et pourtant, les boîtes normalisées sont obligatoires depuis 2015.



Si les personnes ne disposent pas de boite aux lettres normalisée et reçoivent des paquets, nous ne pouvons pas les mettre à l'intérieur. Il y a de plus en plus de petits paquets venus de Chine, ou qui ne nécessitent pas de signature, et si la boîte n'est pas normalisée, n'importe qui peut passer la main, les boîtes ne sont pas sécurisées. Victoria Viret, factrice

Incivilités

Pour certains habitants, notamment les plus vieux, le facteur est parfois la seule personne à qui parler dans la journée. Ces dernières années, pourtant, il est de plus en plus pris pour cible… "Personnellement je n'ai pas vécu d'incivilités par contre je sais que certains de mes collègues ont subi des jets de pierres ou d'objets divers en plein travail de la part de personnes alcoolisées ou énervées" déplore Victoria. Cette agressivité ne s’est pas arrangée avec la crise du Covid et le retard dans le traitement des colis. Pourtant, "ce n'est pas de notre faute si le colis n'arrive pas ou qu'il est bloqué dans tel ou tel aéroport. Dès qu'on a le colis, on le livre pour évacuer au plus vite la charge de travail." ajoute la jeune femme.

Malgré cela, Victoria continue d'aimer son métier. Elle distribue en moyenne 1500 à 2000 lettres selon les jours, avec près de 900 points d'arrêt sur sa tournée.