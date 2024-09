Les élus FLNKS de la province Sud dénoncent des "contrôles abusifs" le 24 septembre

S’appuyant sur des vidéos, le groupe d’élus FLNKS de la province Sud dénonce, dans un courrier adressé au procureur de la République des “contrôles abusifs", à l’occasion du 24 septembre, jour de la fête de la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie.

Des automobilistes sommés de ranger leur drapeau indépendantiste le 24 septembre par des policiers municipaux et nationaux qui évoquent une décision du haut-commissariat : c’est ce que montrent des vidéos qu’a pu consulter NC la 1ère.

Une mésaventure dont a également été victime Debora : “La première fois, c'était en allant chercher le pain le matin. On nous a dit de rentrer les drapeaux, que ce jour-là, c’était interdit de les brandir. La deuxième, c’était à Nouméa. Dès que les policiers ont vu les drapeaux, ils nous ont suivis et nous ont fait garer sur le bas-côté.” Motif ? “Ils nous ont dit qu’il y avait un arrêté qui interdisait le port du drapeau, indépendantiste ou français pour la journée.”

Pas de consignes du haussariat

Pourtant, aucun arrêté n’a été pris, a confirmé le haut-commissariat, qui tient toutefois à préciser que “le fait de brandir des objets à l’extérieur d’un véhicule est particulièrement dangereux et est interdit en matière de circulation routière.” Mais ce n’est pas ce motif qui a été invoqué par les agents.

Erreur d’interprétation ? Acte isolé ? Le groupe d’élus FLNKS à la province Sud a décidé d’écrire au procureur de la République Yves Dupas : "Nous déplorons que certains agents de police se soient livrés à des contrôles abusifs et à des actes d'intimidation qui visaient une population en particulier [...]. Ces interpellations visaient uniquement la détention du drapeau Kanaky", assurent-ils dans leur courrier. Le président du groupe, Aloisio Sako regrette, lui, "les pratiques qui continuent à s’exercer dans ce pays. On n’en a pas besoin et ça vient à contre-courant de ce que nous les responsables nous faisons pour trouver un moyen d’arriver à une désescalade, notamment à Saint-Louis." Des vidéos des interpellations ont également été transmises à la justice.