Le flying tour du RSMA en Nouvelle-Calédonie démarre

Donner envie aux jeunes d’intégrer le régiment du service militaire adapté. C’est l’objectif de la tournée qui a débuté ce lundi matin. Un avion aux couleurs du régiment va faire le tour du Caillou et se poser dans différentes communes. Sur place, les jeunes pourront en apprendre plus sur ce dispositif qui vise à faciliter leur insertion professionnelle.

Valentin Deleforterie (Sophie Boltz) •

En l’espace de huit jours, ce petit avion de tourisme va devoir rallier onze communes de Nouvelle-Calédonie. Dans chacun des aérodromes, les pilotes prendront le temps d’échanger avec les jeunes. Le but de ce flying tour, qui commence ce lundi, est avant tout de faire découvrir le régiment du service militaire adapté (RSMA). Ce dispositif permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s’orienter vers une formation professionnelle qui dure entre six et douze mois.

"Nous allons partout en Nouvelle-Calédonie où il y a un aérodrome, indique le lieutenant colonel Thibaut Dutailly, directeur des opérations du RSMA. On va pouvoir se poser. D’une part, on va présenter l’avion. Avec tous nos partenaires institutionnels, économiques et des entreprises, on va monter et tenir des forums de l’emploi et de l’insertion pour informer les jeunes de ce qu’ils peuvent faire au SMA et dans le tissu économique. D’autre part, on va pouvoir les recruter directement ou d’ouvrir des dossiers."

"Un pari gagné"

En Nouvelle-Calédonie, le RSMA compte 530 volontaires stagiaires. Avec à la clé, 75% d’insertion professionnelle en moyenne à l’issue de la formation. Pour attirer un public jeune, les responsables ont décidé de susciter la curiosité avec leur avion.

"Comment réussir à organiser ces forums dans un temps restreint et à capter suffisamment l’attention des gens? Notre passion de l’aviation nous a fait nous tourner vers ce moyen de locomotion insolite, fait savoir Arnaud Martinez, un pilote de ce flying tour. Le retour qu’on a, à l’heure actuelle, c’est un pari qui a été gagné. On est content du choix qui a été opéré."

Après La Foa et Bourail ce lundi, l’avion se posera demain à Koumac et Koné. Les pilotes concluront leur tournée dans quelques jours par une ultime étape à l’île des Pins.

Le flying tour a été présenté ce matin. • ©Valentin Deleforterie / NC 1ère

Ecoutez le reportage de Valentin Deleforterie et Lina Waka-Ceou :