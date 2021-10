Le gouvernement confirme la prolongation du confinement strict le week-end de la Toussaint

Le gouvernement a décidé de prolonger les mesures de confinement strict le week-end et annonce quelques ajustements. Explications.

Ava Skoupsky •

On s’y attendait, les Calédoniens devront respecter un nouveau confinement strict ce week-end et jusqu'au 1er novembre. Le gouvernement a confirmé cette mesure ce mercredi 27 octobre lors du point presse sanitaire. Ce confinement strict, se déroulera dès ce samedi 30 octobre et jusqu’au 1er novembre à 5 heures du matin. Le porte-parole du gouvernement Yannick Slamet a précisé l’objectif de cette mesure : limiter les regroupements et débordements qui augmenteraient les risques de propagation du virus.

Un week-end de la Toussaint sous protocole sanitaire

Concernant le week-end de la Toussaint, ce sera un week-end sous confinement strict, l’attestation dérogatoire de déplacement sera donc obligatoire. Le couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin est toujours de vigueur. Le haut-commissaire interdira la vente d’alcool dès ce vendredi 14 heures jusqu'au mardi 2 novembre à 5 heures du matin. Par ailleurs, les élèves internes seront autorisés à regagner leurs internats lundi en fin de journée.

Les cultes religieux seront autorisés mais dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Yannick Slamet, invite les familles à privilégier le recueillement à domicile. L’accès au cimetière, qui relève de l'autorité des maires, ne sera pas possible au 1er novembre. Toutefois, les cimetières seront ouverts en semaine à condition que les maires des communes l’autorisent. À Nouméa, "la situation paraît trop critique pour un accès libre pour le moment", a précisé le porte-parole du gouvernement. Les rassemblements seront limités à 15 personnes afin d’éviter des clusters familiaux.

Un confinement adapté maintenu et quelques allégements prévus

Concernant le confinement adapté, les mesures sont maintenues avec quelques allégements notables : notamment la prévision prochaine de l’ouverture de nouvelles activités avec pass sanitaire. L’objectif : généraliser l’usage du pass sanitaire, garder le contrôle sur l’épidémie et accélérer la vaccination - qui connaît actuellement un ralentissement. Autre bonne nouvelle : la limite de déplacement autour de chez soi est levée pour la balade en extérieur, elle n'est donc plus limitée dans le temps et en nombre de kilomètres.

Enfin, le porte-parole du gouvernement a annoncé que de nouvelles dispositions pourront être prises concernant ces mesures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, qu'elle soit positive ou négative.