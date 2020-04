Le gouvernement satisfait de la reprise des cours en province Sud

24h après la rentrée progressive en province Sud, le gouvernement dresse un premier constat positif.

L.C •

Retour à l'école

Les établissements, de la maternelle au lycée, ont repris progressivement en province Sud ce mercredi. Comme l'annonce Isabelle Champmoreau, la membre du gouvernement en charge de l'enseignement, l'objectif de cette rentrée progressive était :

assurer un accueil bienveillant et rassurant

éduquer aux gestes barrières

accompagner au mieux chaque élève avec la continuité pédagogique.

Les chiffres de la rentrée pour le groupe 1



Rentrée et protocoles sanitaires

Le cas des étudiants calédoniens

Isabelle Champmoreau fait un premier constat d'une rentrée réussie, une rentrée allégée qui a permis aux équipes éducatives de pouvoir répondre aux questions des parents, "dans la mesure où il n'y a pas eu de réunions de rentrée" a-t-elle précisé.Depuis hier mercredi, aucune absence au niveau du personnel n'a été répertoriée.Dans les 101 écoles de la province Sud, toutes ont rouvert, une seule est restée fermée, celle de Sarraméa. 10 000 élèves étaient attendus pour le groupe 1,À Nouméa, on note un taux de 70% de présence moyenne, 45% à Païta, 60% à Yaté et 40% à Thio.Dans les 15 écoles primaires privées en province Sud, on note un taux moyen de 50%.On compte 21 collèges et 6 lycées, pour lesquels on note 80% de présence moyenne. À Nouméa, il est de 70 à 95% et à Thio, de 50% en moyenne.Dans le privé, on note un taux de présence de 62%.L'aspect sanitaire était l'un des aspects importants de cette reprise du mois d'avril. Les établissements ontpour répondre aux exigences sanitaires. Dans le secondaire par exemple, Isabelle Champmoreau, cite l'ouverture de plusieurs accès aux établissements, pour fluidifier la circulation des élèves. Les cantines se sont elles aussi, organisées avec notamment des marquages au sol. Le lavage des mains a été renforcé et des points d'eau ont été ajoutés.Une annonce a été faite concernant le budget :ont été dépensés pour les achats de produits d'hygiène dans les écoles.

Depuis l'annonce de la non-reprise des cours en Métropole, de nombreuses familles calédoniennes ont sollicité le gouvernement. "Nous sommes en train de travailler sur ce sujet depuis quelques semaines" précise Isabelle Champmoreau. Elle annonce deux démarches pour ces étudiants :

le recensement au niveau national, lancé par le ministère des outre-mer, via un questionnaire, à la fois pour aider ceux qui restent là bas et ceux qui veulent être rapatriés

se faire connaître sur le formulaire de rapatriement mis en place par le gouvernement calédonien

Calendrier scolaire

Le retour des étudiants en Nouvelle-Calédonie ou encore le départ vers la Métropole dépendra de"Nous avons considéré que les 15 jours de fermeture ne nécessitent pas de modification de calendrier scolaire ni de rattrapage mais si une nouvelle période de confinement, la question sera réévaluée. Si nous voyons qu'un retard a été pris, nous pourrons organiser des séances de révisions", a indiqué Isabelle Champmoreau, notamment concernant les élèves qui préparent des examens.