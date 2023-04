Le Mont-Dore met ses policiers à moto

Une seconde police municipale de Nouvelle-Calédonie est dotée d'une brigade motorisée. Arrêt sur celle du Mont-Dore, en action depuis quelques semaines.

Françoise Tromeur, avec Medriko Peteisi •

Elle patrouillait à pied, en pick-up ou à cheval. Depuis environ trois mois, la police municipale du Mont-Dore a ajouté à sa panoplie un autre mode de transport : la moto. Une unité motorisée composée de trois agents et autant d'engins sillonne désormais la troisième ville du pays. "Leur mission, c'est d'aider la gendarmerie à lutter contre la délinquance routière", résumait le maire, Eddie Lecourieux, dans le journal radio de Medriko Peteisi. "On en parle beaucoup, on compte souvent les morts, on nous dit que 'la route tue'. Je ne crois pas ce soit la route, qui tue. Je crois que ce sont les gens qui se tuent tout seuls ou qui tuent d'autres gens, mais par leurs mauvais comportements."

Les motards de la municipale à Saint-Michel, près du lycée. • ©Mairie du Mont-Dore

Huit victimes d'accident mortel l'an dernier

Des comportements que cette brigade doit contribuer à prévenir comme à réprimer, verbalisation à l'appui. En 2022, le Mont-Dore a été la commune de Calédonie où le plus de gens ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Pas moins de huit personnes de tous âges y sont mortes, dans six drames routiers. La mise en place de la brigade moto a coûté environ cinq millions, selon la mairie qui la mettait en lumière ce mardi. La somme inclut l’achat des deux-roues, leur abri, la tenue des agents et les moyens radio. Ce mardi matin, elle contrôlait par exemple la charge des poids-lourds à Saint-Michel, sur la RP1, en lien avec la DI3T.