Le pasteur Calvin Eurimindia est mort

Il avait 53 ans. Le pasteur Calvin Eurimindia s’en est allé samedi des suites du Covid-19. Il était président du Conseil Régional de la Grande Terre, qui rassemble, de Nouméa jusqu’à Poum, toutes les églises protestantes de Kanaky-Nouvelle-Calédonie (EPKNC).

William Lecren (Stéphanie Chenais) •

Calvin Eurimindia n'est plus. Ce pasteur a œuvré pendant cinq ans dans la région de Maré, avant d'officier à partir de 2015 sur la côte Est à Ponérihouen à la paroisse de l’embouchure. Il a continué en tant que pasteur-animateur des écoles du dimanche dans le consistoire de Ponérihouen, Poindimié et Touho.

Récemment, il a été élu lors d’une grande réunion en présence des délégués et des diacres en tant que président du Conseil Régional de la région Momawé rassemblant de Nouméa jusqu’à Poum, toutes les églises protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie (EPKNC).

Un engagement pour la jeunesse

Le pasteur Lax Wéjième qui l’a bien connu a souhaité lui rendre hommage. "C'est un grand frère qui a beaucoup oeuvré pour la jeunesse du pays. Il est devenu pasteur comme moi, à travers cette mission et en tant que jeunes, on a sillonné tout le Pays. Et il a oeuvré pour la préparation des textes pour l'école du dimanche."

Ce qu'il retient de lui : "sa motivation, son dynamisme, son dévouement auprès du public de toutes tranches d'âge. Mais c'est quelqu'un qui aimait la jeunesse."