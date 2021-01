Le pôle Espoir de Rugby accueille des jeunes de Wallis et Futuna

Cédrick Wakahugneme (NG) •

Sur le terrain d’entraînement du Pont des Français, les sportifs s’activent sous les yeux des quelques supporteurs et de leurs familles. Le ballon ovale passe de main en main avec rapidité et technicité. Les stagiaires exécutent une série d’exercice. Cela permettra d'établir le niveau de performances des joueurs.

Cette année, ils sont sept sportifs de Wallis et Futuna à suivre les séances d’entraînement du pôle espoir.

Du volley-ball au rugby

Parmi les stagiaires Suewellyne Fogliani, originaire du District de Mua sur l’île de Wallis. La jeune fille participe pour la deuxième fois à ces sélections intensives. « Avant j’étais passionnée par le volley-ball et j’en faisais régulièrement », explique la rugbyman, « et un jour, j’ai voulu m’amuser au rugby. Je ne m’attendais pas à participer rapidement aux tests ».

Le rêve d'intégrer le XV de France

Maléko Fanéné vient du village de Tao sur le Royaume d’Alo à Futuna. « J’étais le seul jeune de mon île à être sélectionné », raconte le jeune sportif, « je me suis donné à fond pour y parvenir ».

« Avec ses entraînements, je souhaite d’abord augmenter mon niveau de jeu. Mon objectif plus tard, si tout se passe bien, c’est intégrer l’équipe de France », assure le jeune homme.

Acquérir de l'autonomie

Le plus jeune à 14 ans, Higano Taufana espère peaufiner au maximum ses techniques mais surtout, il souhaite devenir totalement autonome en étant loin de siens. « C’est tout nouveau pour moi », confie l’adolescent, « car à Wallis et Futuna, nous avons les parents au quotidien, pour nous emmener aux entraînements ».

Avec cette nouvelle expérience, « désormais », assure-t-il, « on se prend en main. C’est bien de se responsabiliser quand on est jeune car plus tard, on pourrait être plus autonome ».

Un fort potentiel à travailler

Créer il y a trois ans, le pôle espoir de Nouvelle-Calédonie favorise le développement du potentiel des jeunes du pays ainsi que ceux de Wallis et Futuna.

« Il y a du potentiel auprès de ces jeunes », indique Laurent Vili, le responsable du pôle espoir de Nouvelle-Calédonie, « un potentiel physique, intellectuel mais aussi un leader ship. Autant d’éléments qui peuvent leur permettre d'atteindre le haut niveau ».

Et pour cause, ce dispositif a fait ses preuves. Il a permis l’an dernier, à Matthieu Uhila d’intégrer le groupe professionnel de Montpellier et Luc Véa d’occuper le poste de pilier droit de la section Paloise dans les Pyrénées-Atlantiques.