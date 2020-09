Le préservatif Caillou kaoutchou retourne en campagne

En ce 26 septembre, Journée mondiale de la contraception, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie amorce une nouvelle campagne pour l'usage du préservatif. Le but : faire diminuer le nombre de rapports sexuels non protégés, donc le nombre d’IST et de grossesses non désirées.

«Caillou kaoutchou, le petit truc entre nous !» Ces mots ponctuent les vidéos d'animation qui ont commencé à être diffusées ce week-end sur les réseaux sociaux. Six clips confiés à l'artiste Kingtäz par l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.L'ASS-NC profite du 26 septembre,, pour initier une nouvelle campagne de sensibilisation au port du préservatif. Le message essentiel n'a rien de nouveau : il faut se protéger ! Notamment utiliser la célèbre capote Caillou kaoutchou, pour faireà la fois les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.Les IST s'avèrent très répandues, en Nouvelle-Calédonie. Les derniers chiffres recensés par l'agence datent de 2012 : à l'époque, l, qui peut entraîner une stérilité, touchait. Deux fois plus qu'en Métropole.Et en 2015, selon un baromètre santé adulte,desconcernaient less. Cette même année,avait recours à l'Autre donnée : l'an dernier,desont eu un rapport sexuel, selon le baromètre santé jeunes 2019.Nous voilà en 2020, l'Agence sanitaire et sociale veut taper fort. Elle met l'accent sur le Caillou kaoutchou à travers une campagne de communication par affiche, spots radio et petits films au ton humoristique, afin de toucher le plus grand nombre. Car le préservatif reste lcontre les infections sexuellement transmissibles. En Calédonie, on en recense plusieurs :mais aussi la, le gonocoque qu'on appelle la, le, l’et leCette campagne a été élaborée en concertation avec un groupe de travail, composé des association de promotion de la santé, de professionnels, des représentants du vice-rectorat, des provinces et du CHT. Elle est à retrouver sur la page Facebook Santé pour tous NC Le bon vieux préservatif Caillou kaoutchou a été lancé il y a plus de quinze ans. Subventionné, on le trouve par paquets de douze au prix de 100 F, en pharmacie, stations-service et autres commerces. Détails ici , sur le site Santé pour tous, où l'on trouve également de nombreuses informations autour de la contraception