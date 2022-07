Le Rassemblement restitue ses tables rondes

Après avoir consulté les calédoniens en début d’année, le Rassemblement LR a présenté ce lundi les résultats de ses tables rondes citoyennes. Des discussions apaisées selon la direction du parti.

William Kromwel (Charlotte Mestre) •

Le Rassemblement LR avait défini sept thématiques, de l’environnement à la fiscalité en passant par la coutume ou la place de la Nouvelle Calédonie dans le monde. Entre février et avril 2022, une 40 personnes en moyenne a participé à chacune de ces tables rondes pour réfléchir et débattre.

Des échanges que la direction du parti a compilé et restitué ce lundi. Il en ressort, selon Charles Biondi, le rapporteur de ces tables rondes qu’à partir du moment où la question de l’indépendance est écartée, les discussions sont plus réussies. "On s’est rendu compte qu’on pouvait trouver des points de convergence au-delà du clivage indépendantiste / loyaliste sur tout un tas de sujets techniques, sur une vision de la société, sur la santé, sur l’éducation qui ne sont pas de manière évidente imprégnées de ce clivage".

Une volonté de s’impliquer et de l’optimisme

Autre leçon retenue de ces tables rondes, le "fort désir" des calédoniens rencontrés de participer aux décisions prises par les élus. "C’est un petit peu contradictoire avec ce que nous disent les taux de participation aux élections mais à partir du moment où on parle de projet et qu’on écoute la parole des calédoniens, on a l’impression qu’ils s’intéressent quand même beaucoup au sujet politique". Charles Biondi estime aussi qu’en dépit de l’incertitude sur l’avenir institutionnel, la population est consciente "qu’il y a de nombreux atouts en Nouvelle-Calédonie et qu’il ne tient qu’aux gens de s’en saisir pour en faire quelque chose qui va leur permettre demain de construire une société où il fera mieux vivre".

Les résultats de ces tables rondes sont disponibles sur le site du Rassemblement LR. Le parti prévoit une tournée de restitution à travers le Caillou le mois prochain.