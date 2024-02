Le risque de dépression tropicale se renforce

Phénomène cyclonique à craindre, ou pas ? “La dépression, centrée actuellement à plus de 500 km au Nord-Ouest de Belep, est susceptible d'atteindre le stade de dépression tropicale modérée entre vendredi et le week-end prochain, avec une probabilité devenant forte", estime Météo France Nouvelle-Calédonie ce mercredi midi.

Le dernier week-end de vacances scolaires, voire la rentrée, vont-ils être marqués par un phénomène cyclonique ? Les yeux sont tournés depuis plusieurs jours vers la dépression qui s’est formée dans la région. Dans son dernier bulletin prévisionnel à ce sujet, Météo France NC en précise le risque. “La dépression, centrée actuellement à plus de 500 km au Nord-Ouest de Belep, est susceptible d'atteindre le stade de dépression tropicale modérée entre vendredi et le week-end prochain, avec une probabilité devenant forte", a-t-il été publié ce mercredi, à la mi-journée.

Sept communes en vigilance jaune

"La zone où la dépression pourrait être nommée englobe le Nord de la Nouvelle-Calédonie et s'étend jusqu'au Vanuatu", est-il indiqué, même si "l'incertitude reste encore importante sur la trajectoire et l''intensité de cette éventuelle dépression tropicale". La Calédonie "pourrait être concernée, avec un renforcement du vent et des pluies devenant à nouveau plus fréquentes et fortes, en particulier sur le Nord et les Loyauté". Ces secteurs sont sous le coup d'une vigilance jaune aux orages. Depuis ce matin, elle concerne les sept communes de Belep, Poum, Koumac, Ouégoa, Pouébo, Ouvéa et Lifou.

Conséquences

Cette météo a déjà des conséquences. Coupures de route, trafic des bus perturbé, qualité de l'eau potable, voire report de séance au Congrès. L'examen du budget primitif 2024 de la Nouvelle-Calédonie, qui devait commencer ce mercredi après-midi, a en effet été décalé pour cette raison. Les travaux doivent se tenir sur la seule journée de jeudi.