Le SMG passe à 164 162 francs par mois en février

Conséquence de l'inflation : le salaire minimum garanti augmentera de 1 000 francs par mois, au 1er février, soit une hausse de 0,65 %. Quant au salaire minimum agricole garanti, il passera à 139 540 francs bruts par mois. C’est la cinquième fois en moins d’un an que le SMG et le SMAG sont réévalués.

C'est un effet mécanique de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, enregistré par l’Institut de la statistique et des études économiques. Chaque fois que l'indice mensuel (hors tabac) est supérieur de 0,5 % par rapport à l'indice du mois antérieur, le SMG et le SMAG sont revalorisés.

Or, c'est ce qui s'est produit entre novembre et décembre 2022. L'indice des prix ayant connu une hausse de 0,65 %, le salaire minimum garanti et le salaire minimum agricole garanti augmentent d'autant.



Presque 5 % d'augmentation en moins d'un an

D'où ces revalorisations au 1er février 2023 :

Le SMG passe de 163 102 francs à 164 162 francs bruts par mois, soit environ 1 000 francs de plus, et un tarif de 971,37 francs/heure.





Le SMAG passe de 138 639 francs à 139 540 francs bruts par mois, soit environ 900 francs de plus, et un tarif de 825,68 francs/heure.

C'est la cinquième fois en moins d'un an que ces salaires minimum garantis sont rehaussés : les précédentes revalorisations sont intervenues en mai, juin, juillet et octobre 2022.

Ainsi, entre février 2022 et février 2023, le SMG augmente de 4,9 %, à l'image de l'inflation. Il passe de 156 568 francs à 164 162 francs, soit 7600 francs de plus par mois.

Même hausse pour le SMAG qui passe de 133 086 francs à 139 540 francs, soit 6 500 francs de plus par mois.