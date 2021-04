Le télétravail désormais encadré en Nouvelle-Calédonie

Alors que le télétravail est devenu la règle pour une bonne partie des agents de la fonction publique et des salariés du privé, confinement oblige, deux projets de loi du pays encadrant la pratique ont été adoptés à l’unanimité par les élus du Congrès ce vendredi.

Le télétravail dispose désormais d’un cadre juridique permettant d’assurer le respect des droits du salarié. Une mauvaise organisation de la pratique peut engendrer des surcharges de travail, un isolement et même une détresse psychologique. "Les partenaires sociaux doivent être vigilants dans la mise en oeuvre du télétravail en prenant en compte ses spécificités dans la négociation collective. Le recours au télétravail ne doit pas entraîner des difficultés organisationnelles et surtout, psychologiques" indique Isabelle Kaloï-Bearune, de l'UC-FLNKS et Nationalistes.

En faveur de la modernité

A l’unanimité, les groupes du Congrès ont salué la grande souplesse de cette loi du pays portée par le gouvernement et sa flexibilité entre employeur/employé dans le secteur privé. "C'est un changement fondamental, qui va permettre à la fois, la souplesse que beaucoup ont décrit, la modernité dans les relations de travail... ça va changer fondamentalement notre rapport au travail" indique, Philippe Dunoyer, de Calédonie ensemble.



"C'est le pari gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'employeur, dans la souplesse octroyée. Cette méthode de travail ouvre une vraie réfléxion sur les objectifs à atteindre pour les salariés des entreprises, plus que sur la base légale de durée de travail, qui était sanctuarisée au préalable" poursuit Virginie Ruffenach, de l'Avenir en Confiance.



L'importance d'encadrer le télétravail

Mais le télétravail n’est ni un droit ni une obligation. Dans la fonction publique, 42% des agents ont télétravaillé permettant d’assurer la continuité du service public en période de confinement. Selon une enquête réalisée par les services du gouvernement, il est apparu nécessaire pour ces fonctionnaires d’encadrer ce nouveau mode de travail. "Le télétravail ne doit pas se résumer aux seules périodes de crise sanitaire, c'est aussi et surtout un levier de transformation du mode de travail traditionnel, tant pour les agents que les managers" explique Veylma Falaleo, de l'Eveil Océanien.

Dans le secteur public, l’encadrement juridique du télétravail concernera l’ensemble des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels.

