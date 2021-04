Les centres des vacances se préparent à rouvrir leurs portes

Les organismes de vacances mettent les bouchées doubles. Dès lundi, centres de loisirs et colonies pourront accueillir enfants et adolescents pour cette deuxième semaine de vacances scolaires.

Cédrick Wakahugnème (C.C.) •

Depuis ce vendredi, les coups de fils pleuvent à l’association Les Villages de Magenta. Sur place, les effectifs ont été doublés pour répondre aux appels téléphoniques et accueillir les parents, venus inscrire leurs enfants. Un personnel aux petits soins pour cette réouverture des centres et une bouffée d’oxygène pour sa coordinatrice, Nadine Fontenelle, même si la somme de travail est considérable. « On a dû faire plusieurs fois les inscriptions, il a fallu tout recommencer. Ça représente énormément de dossiers quand même. »

©NC La 1ère

Une ouverture adaptée

L’ouverture des centres de vacances impose tout de même des mesures drastiques de sécurité sanitaire. Protocoles du gouvernement via la Dass, la Direction des affaires sanitaires et sociales, les consignes doivent être respectés à la lettre. L’Acaf, l’Association calédonienne pour l’animation et la formation, qui propose sept centres, n’a pas l’intention de déroger à la règle. « On va limiter le nombre de transports en bus, c’est très difficile de respecter les distances, confie Christian Canel, son secrétaire général. On va fractionner les espaces de repas, de manière à respecter les règles sanitaires par rapport au Covid. »

Des inscriptions chamboulées par la météo

Le Village de Magenta opte pour un centre de loisir au Kuendu Beach. Cent cinquante enfants seront accueillis. Vu le nombre de participants, l’association privilégie avant tout un espace totalement ouvert. Dès lundi, les centres de vacances et les colonies accueilleront enfants et adolescents. Il n'est pas trop tard pour inscrire vos enfants. La Fédération des oeuvres laïques (FOL), l’Acaf et l’association des Villages de Magenta ouvrent une permanence ce samedi.

Mais attention, renseignez-vous bien avant de vous déplacer car certains lieux d'inscription sont fermés en raison de la météo. Les inscriptions par téléphone ou Internet sont donc privilégiées.