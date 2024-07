Les députés calédoniens intègrent la commission des finances à l'Assemblée nationale

Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou seront tous les deux membres de la commission des finances, durant la législature qui s'ouvre au Palais-Bourbon. Les députés de Nouvelle-Calédonie ont repris, ou entamé, leur travail de parlementaire.

Depuis jeudi, heure de Paris, l'Assemblée nationale débute sa dix-septième législature. Le Palais-Bourbon met en place son organisation, après les élections anticipées qui ont suivi sa dissolution. La présidence, les vice-présidences, les questeurs, les secrétaires ou encore les commissions législatives permanentes. Comme la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, que les députés calédoniens viennent tous deux d'intégrer.

Ses missions

Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou font partie des 63 membres de cette entité stratégique. Non seulement elle est chargée de contrôler et de suivre l'exécution du budget national, ainsi que d'examiner les recettes et dépenses de l’État, mais elle est compétente sur les questions relatives aux banques, aux assurances ou encore aux finances des entreprises.

"Jouer un rôle important dans l’examen et le contrôle du budget"

"Après deux ans comme commissaire aux Affaires étrangères", réagit Nicolas Metzdorf dans un communiqué, "cette commission convoitée et prestigieuse m’a été accordée par mon groupe". À ses yeux, cela "témoigne de la confiance que j’ai pu obtenir de mes collègues ces deux dernières années". Le parlementaire "espère pouvoir jouer un rôle important dans l’examen et le contrôle du budget de l’État. Cela permettra d’influencer les politiques publiques et les priorités budgétaires et d’assurer que les besoins de la Nouvelle-Calédonie soient prioritairement pris en compte pour nous aider à reconstruire ce que d’autres ont détruit."

Présidée par le LFI Eric Coquerel

La commission des finances s'est réunie à huis clos samedi pour élire son président. Il s'agit d'Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis (La France insoumise - Nouveau front populaire). Nicolas Metzdorf a rejoint le groupe de la majorité présidentielle Ensemble pour la République. Comme le Wallisien Mikaele Seo et le Polynésien Moerani Frébault. Il s'exprime dans ce reportage d'Outre-mer la 1ère, durant l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale.

©nouvellecaledonie

Emmanuel Tjibaou siègera pour sa part dans l'opposition, parmi les dix-sept députés de la Gauche démocrate et républicaine. Un groupe auquel appartiennent également les députés ultra-marins Mereana Reid-Arbelot (Polynésie), Jean-Victor Castor et Davy Rimane (Guyane), Emeline K/Bidi, Karine Lebon et Frédéric Maillot (La Réunion) ainsi que Marcellin Nadeau (Martinique).





Premiers pas

Si le représentant de la première circonscription était déjà élu à l'Assemblée nationale de 2022 à 2024, celui de la seconde circonscription entame son premier mandat électif. Le premier député calédonien indépendantiste depuis une quarantaine d'années est arrivé vendredi, à la chambre basse du Parlement. Le reportage de Gervais Nitcheu et Thomas Chevaleyrias.