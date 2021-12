Les discothèques ouvertes pour le soir du réveillon

Fermées depuis 7 septembre, les discothèques sont finalement autorisées à ouvrir dès demain, vendredi 31 décembre. Une décision prise par le gouvernement, "compte tenu de la situation sanitaire et de l’état relativement satisfaisant des différents indicateurs".

Stéphanie Chenais •

Les amateurs de "dancefloor" seront à la fête ce vendredi pour le réveillon. "Compte tenu de la situation sanitaire et de l’état relativement satisfaisant des différents indicateurs (nombre de places en service de réanimation, taux d’incidence, niveau de vaccination)", le gouvernement et le haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie ont décidé d’autoriser les discothèques à accueillir du public sous certaines conditions à partir du vendredi 31 décembre : jauge, protocole et pass sanitaire.

75% de la capacité d'accueil

Dans le détail, "les discothèques ont été ajoutées à la liste des établissements pouvant accueillir du public, dans la limite de 75% de la capacité d’accueil de l’établissement", sous réserve :

de présentation d’un pass sanitaire valide pour les personnes majeures ;

du respect du protocole sanitaire établi par les services compétents.



Le gouvernement qui rappelle que "même si les indicateurs sont globalement satisfaisants, le contexte sanitaire est incertain. La plus grande prudence reste donc de mise." En effet, selon le dernier point sanitaire, le taux d'incidence est en hausse avec 60 cas pour 100 000 habitants.