Les donneurs de sang à l’honneur

Des diplômes sont remis ce jeudi soir à des donneurs de sang en remerciement de leur engagement. L’occasion pour le centre de don du sang de souligner l’augmentation constante des besoins. En 2020, ce sont près de 8 000 dons qui ont été nécessaires pour assurer la survie des malades.



Des dons pour la Calédonie et Wallis-et-Futuna

Une soirée pourle don du sang. Le centre de don du sang et l’association des donneurs bénévoles de Nouvelle-Calédonie (ADSBNC) remettent ce soir des diplômes à certains donneurs en remerciant de leur engagement.L’occasion également pour le Centre du sang de rappeler les besoins en produits sanguins et en plaquettes qui sont en constante augmentation. Le centrel’ensemble des établissements publics et privés de Nouvelle-Calédonie mais couvre aussi les besoins de Wallis-et-Futuna.Depuis le début de l’année, 8 000 dons ont été nécessaires pour assurer lade malades et de victimes d’accident.