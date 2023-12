Les élèves calédoniens de troisième planchent sur le brevet

Partager :

Alors que la Nouvelle-Calédonie compte plus de quatre mille élèves en troisième, rendez-vous avec le diplôme national du brevet, ces jeudi et vendredi. Français, matchs, histoire-géo, "EMC" et sciences.

Géraldine Louis et Françoise Tromeur •

Grammaire, compréhension de texte, dictée et rédaction. Les épreuves du DNB, le diplôme national du brevet, ont commencé par le français, ce jeudi 7 décembre, en Calédonie. "Assez détendu, mais j'ai quand même révisé" Alfred Oudodopoe les a passées à Poindimié, au collège Raymond-Vauthier. "Je pensais que ça allait être facile vu que j'ai déjà dans les 300 et quelques points. Juste en passant quelques exercices, je pense que j'aurai le brevet", a-t-il expliqué, confiant. "Avec une petite mention, si possible. Je suis arrivé assez détendu. Mais j'ai quand même révisé." Autre élève de troisième général à passer le brevet dans cet établissement, William Gordy. "En arrivant ce matin, je n'ai pas trop stressé. C'est quand j'ai découvert les sujets…", réagissait-il au micro de Géraldine Louis. "Mais c'est bon, quelques questions compliquées, mais ça va." Résultats annoncés pour le 15 décembre Comme ces deux collégiens, 90 élèves étaient concernés par l'examen à Raymond-Vauthier, en série générale et en section professionnelle prépa métiers. Le DNB, ça continuait cet après-midi sous le signe de Pythagore ou de la trigonométrie, puisque place aux maths. Ce vendredi, on enchaîne avec l’histoire-géographie, l'enseignement moral et civique ainsi que les sciences. Et dans certains collèges, les candidats termineront en beauté par le bal des troisième ! Quant aux résultats, ils devraient être affichés vendredi 15 décembre, à compter de 14 heures, précise le vice-rectorat. Les élèves de première, eux, ont l'épreuve orale de français pour le bac, depuis lundi 4 et jusqu'à vendredi 15.

