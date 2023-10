Les grandes vacances approchent : pensez à la validité de vos passeports

Si vous partez vers la Métropole, ou vers l'étranger, attention à la date de validité de votre passeport. Certaines destinations exigent jusqu'à six mois après la date d'arrivée. Il faut compter environ deux mois pour refaire le document d'identité.

Mathieu Ruiz Barraud (Yvan Avril) •

De la prise de rendez-vous initiale, en mairie, jusqu'à la délivrance du passeport, plusieurs étapes sont nécessaires. C'est dans cette optique que le haut-commissariat met en garde les Calédoniens. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment.

Pour Jean-Luc Bourcier, directeur du conseil des élections et de la citoyenneté au haut-commissariat : "La validation des titres est à flux tendu. Tous les soirs on est sur un stock. Quand il y a beaucoup de demande, nous mettons les moyens nécessaires. Une personne se présente en mairie le matin, en 24 heures la demande est envoyée à l'autorité nationale pour lancer la fabrication."

Demandes et délivrances passent par les mairies

Avant d'obtenir un rendez-vous dans les services d'état civil des mairies, il faut compter environ un mois, si le dossier est complet. Pour Olivier Duguy, directeur administratif et financier de la ville de Dumbéa : "Cela peut paraître encore un peu long. Mais en début d’année, on était encore entre deux mois et demi et trois mois. On a quand même beaucoup progressé sur ce délai (...). Ensuite, la production du passeport prend, à peu près, trois semaines" entre le dépôt de dossier à la mairie et la disponibilité du passeport.

En Calédonie, il se passe en moyenne une vingtaine de jours après la prise de rendez-vous dans sa commune. La durée diffère en fonction de la région d’habitation et du moment de l’année. La proximité des vacances incite naturellement les Calédoniens à prendre davantage de rendez-vous. Les voilà donc prévenus.