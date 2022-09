À Nouméa, le traitement des demandes de titres d’identité se fluidifie

Fini les mois d’attente pour obtenir un rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d’identité. La mairie de Nouméa, grâce à la collaboration de l’État, les délais ont été nettement réduits.

En Nouvelle-Calédonie, un tiers des titres d’identité sont délivrés par la capitale. A l’approche des grandes vacances scolaires, la mairie de Nouméa enregistre une nouvelle augmentation des demandes de passeports et de cartes d’identité. Il y a encore quelques mois, c’était un véritable parcours du combattant pour obtenir ces précieux documents. Mais la municipalité en collaboration avec l’État a facilité grandement les choses.

Des rendez-vous plus faciles à décrocher

Il n’y a pas si longtemps à Nouméa, pour obtenir son rendez-vous en mairie, il fallait se connecter à 00 h sur le site de la ville. Très vite, sinon les places manquaient. Les usagers désappointés étaient bien souvent agacés voire agressifs envers le personnel de la municipalité. Un fonctionnement archaïque auquel il a fallu rapidement remédier.

" On est parti sur un calendrier glissant à quatre semaines donc tous les jours, on ouvre un jour à quatre semaines. Et on proposait en début d’année 80 rendez-vous, aujourd’hui 121 rendez-vous avec les moyens techniques supplémentaires qu’on a obtenu de l’État. Ce qui a permis d’enrayer le bouchon qui avait été mis en place sur les rendez-vous" explique Alan Bouffeneche, directeur du service vie citoyenne à la mairie de Nouméa.

Les créneaux sont plus nombreux et s’obtiennent plus vite grâce à l’Etat, qui a fourni deux nouveaux dispositifs de recueil à la mairie. Des machines qui permettent de façon sécurisée d’enregistrer chaque demande. La mairie dispose désormais de huit DR (dispositif de recueil) et elle compte continuer sur sa lancée pour faciliter l’obtention des titres d’identités.

Une pré-demande à remplir en ligne

" Nous allons renforcer notre communication auprès du public quand ils prennent rendez-vous pour effectuer leur pré-demande en ligne. Ça permet justement d’éviter de remplir le dossier à la main le jour du rendez-vous" poursuit Alan Bouffeneche. "Un rendez-vous passeport, c’est en gros 20 minutes. Si on a fait sa pré-demande en ligne à la maison tranquillement, ça ne prend que 10 minutes au niveau de la mairie. Ça nous permettrait de décupler le nombre de rendez-vous à proposer aux administrés".

65 000 passeports et cartes d’identités ont été délivrés en 2019. Par projection, les équipes de la mairie estiment qu’en 2022, près de 80 000 titres seront créés. Une augmentation due à la réouverture des frontières et au nouveau format de la pièce d’identité, qui a engagé un véritable effet de mode.

Appel au civisme

La mairie demande également aux administrés de respecter les rendez-vous.

"Quand on prend un rendez-vous, on l’honore. Et si on ne peut pas l’honorer, on l’annule. Nous, ça nous permet de le redistribuer" indique Alan Bouffeneche qui poursuit : "hier et avant-hier, 50 % des gens ne sont pas venus. C’est en gros, par jour, 50 à 60 rendez-vous qui n’ont pas été honorés alors qu’on a des gens qui attendent".

A Nouméa, rappelons qu’il y a trois manières de prendre rendez-vous avec la mairie pour les pièces d’identité :

à l’accueil de l’hôtel de ville ou à l’annexe de rivière salée

par téléphone dès 7h30

en ligne sur le site de la mairie de Nouméa

