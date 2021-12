La course au passeport

Faire une demande de passeport ? Un calvaire pour de nombreux administrés. Entre les retards successifs dû aux confinements et l’appel d’air généré par la réouverture des frontières, il faut compter plusieurs mois d’attente pour obtenir son précieux sésame. Explications.

Coralie Cochin, avec Lizzie Carboni •

Marine a bien cru ne pas partir en Métropole voir sa grand-mère souffrante. En septembre, la ville de Nouméa annule son rendez-vous, pour renouveler son passeport. La faute au confinement. "J'ai appelé pour avoir un rendez-vous, mais il n'y en avait pas avant trois mois. Je ne pouvais pas attendre donc on m'a orienté vers le Mont-Dore, Dumbéa mais c'était les mêmes délais. Finalement, une dame m'a conseillé d'aller à Bourail. J'ai eu mon passeport en 15 jours" raconte-t-elle.

Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa, était l'invité du journal radio de Claudette Trupit, ce lundi 20 décembre. Il a expliqué pourquoi la prise de rendez-vous était si compliquée. Le premier confinement a en effet contraint les mairies du Grand Nouméa, a devoir reporter des rendez-vous en nombre. "Quatre semaines de confinement, c'est 2000 rendez-vous passeport qu'on a dû décaler, dès que le confinement a été levé mais derrière, ça a été l'arrivée de la nouvelle carte nationale d'identité et tout le monde a voulu avoir cette nouvelle carte" explique-t-il. Conséquence : les agendas se sont rapidement remplis.

A la mi-novembre, les délais étaient toujours très conséquents. "A la ville de Nouméa, si plus d'un mois se passe entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, 40% à 50% des personnes ne se présentent pas; c'est 50 rendez-vous passeport perdus." constate Alan Boufenèche.

Nouveau dispositif de prise de rendez-vous

Depuis le mois de septembre, les règles ont encore changé, à Nouméa. Les rendez-vous se prennent sur internet, avec une visibilité de 15 jours seulement. Conséquence : les administrés se réveillent en pleine nuit pour décrocher un créneau, dès l’ouverture des inscriptions.

La mairie de Nouméa a en effet investi dans un nouveau logiciel de prise de rendez-vous et de file d'attente. Alan Boufenèche indique que la ville enregistre une centaine de rendez-vous passeport par jour.

Faire ses démarches en brousse

Mais les places sont chères et de plus en plus d’habitants de l’agglomération tentent leur chance dans les mairies de brousse. "On en a énormément par rapport aux confinements. Depuis qu'il y a eu la réouverture des frontières, on a eu énormément de demandes et nous, ici à La Foa, c'est plus les gens de Nouméa et du Grand Nouméa qui passent par nous parce que c'est complet sur Nouméa... février voire mars pour les dates de rendez-vous" explique Maria Viané, responsable du pôle services et proximité de la commune de la Foa.



Après presque deux ans de fermeture des frontières, les futurs vacanciers se seraient bien passés de cet obstacle. Il leur reste une dernière option : la demande de passeport auprès du haussariat, mais elle est normalement exceptionnelle et réservée aux situations d’urgence.

Pour rappel, les passeports sont fabriqués en Métropole, et il faut compter deux à trois semaines d'acheminement, une fois le rendez-vous passé.